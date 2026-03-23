Instant Paneer Uttapam Recipe: इडली, डोसा, सांभर, उत्तपम जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में बड़े चाव से खाए जाते हैं। यह अपने स्वाद, हल्केपन और पकाने की विधि के कारण अधिक पसंद किए जाते हैं। इन्हें सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक कभी भी खाया जा सकता है। वहीं, सुबह का नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो दिनभर शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करे। साथ ही सुबह का नाश्ता ऐसा होना चाहिए, जिसे बड़े और बच्चे दोनों पसंद करें। ऐसे में आप ब्रेकफास्ट में पनीर उत्तपम बना सकते हैं, जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होता है और इसे बनाना भी काफी आसान है। यहां पनीर उत्तपम बनाने की आसान विधि बताई गई है।

पनीर उत्तपम बनाने की सामग्री | Paneer Uttapam Recipe

रवा सूजी- एक कप

दही- आधा कप

पनीर- 1 कप कद्दूकस

हरा धनिया- एक चम्मच बारीक कटी हुआ

पानी- आधा कप

ऑरगेनो- 1 चम्मच

चिली फ्लेक्स- 1 चम्मच

ईनो- 1 चुटकी

नमक- स्वादानुसार

प्याज- आधा कप बारीक कटा

कटी हुई सब्जियां- आधा कप (गाजर, बीन्स और ब्रोकली)

स्वादिष्ट पनीर उत्तपम बनाने की विधि | Paneer Uttapam Recipe in South Indian Style

1- सबसे पहले एक बाउल में सूजी, दही और थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा बैटर तैयार कर लें। इसे ढककर करीब 20-30 मिनट के लिए रख दें, ताकि सूजी अच्छी तर फूल जाए।

2- अब एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म कर उसमें बारीक कटा प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें।

3- इसके बाद इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर जैसी सभी कटी हुई सब्जियां डालकर तेज आंच पर 2-3 मिनट तक हल्का सा पका लें।

4- अब इसमें नमक, ऑरगेनो और चिली फ्लेक्स डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें।

5- फिर कद्दूकस किया पनीर डालें और हल्का सा चलाकर गैस बंद कर लें।

6- तैयार मिश्रण को सूजी के बैटर में डालकर अच्छे से मिला लें। अंत में ईनो डालें और बैटर को हल्का फेंट लें।

7- तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा बटर या तेल लगाएं। अब बैटर डालकर हल्के हाथ से फैलाएं और उत्तपम का आकार दें।

8- इसे मध्यम आंच पर एक तरफ से पकाएं, फिर पलटकर दूसरी तरफ से भी सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेक लें।

9- आपका गरमागरम स्वादिष्ट पनीर उत्तपम तैयार है। अब इसे नारियल या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।

Also Read

बिल्कुल अलग है आज की करी, मुगल या अंग्रेज किसने बिगाड़ा इसका स्वाद | भोजन गाथा

