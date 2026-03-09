Moong Dal Chilla: नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाने का शौक तो हर किसी को होता है लेकिन इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहती है क्या बनाएं क्या? ऐसे में आप मूंग दाल का चीला ट्राई कर सकते हैं। यह न केवल सुपर हेल्दी नाश्ता है बल्कि इसे खाने से शरीर को कई तरह से फायदे मिलते हैं। मूंग दाल में प्रोटीन, विटामिन बी-6, विटामिन सी, फाइबर, कॉपर, फोलेट, राइबोफ्लेविन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में जब इससे चीला बनाकर खाया जाता है तो शरीर को फाइबर समेत पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन भी मिलते हैं। इसे बनाना भी बेहद आसान है। आइए जानें इसकी आसान रेसिपी।

मूंग दाल का चीला बनाने की विधि

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

एक कप मूंग दाल

अदरक का एक छोटा टुकड़ा

2 हरी मिर्च

आधा चम्मच जीरा

नमक

एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी

एक चुटकी हींग

दो चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया

सेंकने के लिए तेल

मूंग दाल का चीला कैसे बनाएं?

मूंग दाल का चीला बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होगी। इसके लिए मूंग के दाल को 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद इसे पानी से निकालकर अच्छी तरह से धो लें। अब आपको दाल में अदरक, हरी मिर्च, जीरा और थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बनाना है। फिर स्वादनुसार नमक एड करें। इसके बाद हल्दी, हींग और कटा हुआ धनिया मिलाएं। चीला को सेंकने के लिए तवे को गर्म करें। इसमें तेल लगाएं। कटोरी की मदद से मिश्रण को तवे पर फैलाएं। मध्यम आंच पर दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेकें।