सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस पूरे माह देशभर के शिवालयों में काफी भक्तिमय माहौल रहता है। इस दौरान लोग शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और विधि-विधान से पूजा-पाठ करते हैं। सावन माह में पड़ने वाले सोमवार के दिन काफी श्रद्धालु व्रत भी रखते हैं। व्रत में सात्विक व फलाहारी भोजन करने की परंपरा है। अगर आप भी हर बार साबूदाना खिचड़ी या आलू की टिक्की खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ अलग और जल्दी बनने वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।

1- कुट्टू-पालक चीला

सामग्री

1 कप कुट्टू का आटा

1 कप बारीक कटा हुआ पालक

2-3 बड़े चम्मच ताजा दही

आधा छोटी चम्मच सेंधा नमक

एक चुटकी काली मिर्च पाउडर

आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर

1-2 बारीक कटी हरी मिर्च

आधा कप पानी

2-3 छोटे चम्मच देसी घी

कुट्टू-पालक चीला बनाने की आसान विधि

एक बड़े बाउल में कुट्टू का आटा, पालक, दही, सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर और हरी मिर्च डाल दें। अब पानी डालकर इसे गाढ़ा घोल बना लें और इसे 5-10 मिनट के लिए ढक कर रख दें।

अब एक नॉन-स्टिक या लोहे के तवे को गर्म कर उस पर हल्का घी लगा दें। तैयार घोल को तवे पर डालकर गोल आकार में हल्के हाथ से फैला दें। इसे मध्यम आंच पर 2-3 मिनट तक दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक पका लें। इसे आप धनिया, मूंगफली की चटनी या दही के साथ परोस सकते हैं।

2- सिंघाड़े के आटे का वेज पराठा

सामग्री

1 कप सिंघाड़े का आटा

2 मध्यम आकार के उबले आलू मैश किए हुए

आधा कप कद्दूकस की हुई लौकी (हल्का निचोड़ लें)

1-2 बारीक कटी हरी मिर्च

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

आधा छोटी चम्मच सेंधा नमक

आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर

एक चुटकी काली मिर्च पाउडर

2-3 बड़े चम्मच देसी घी सेंकने के लिए

जरूरत अनुसार गुनगुना पानी

सिंघाड़े के आटे का वेज पराठा बनाने का आसान तरीका

एक बड़े बाउल में सिंघाड़े का आटा, मैश किए हुए उबले आलू, कद्दूकस की हुई लौकी, हरी मिर्च, हरा धनिया, सेंधा नमक, भुना जीरा पाउडर और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब आवश्यकता अनुसार थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए मुलायम आटा गूंथ लें और 8-10 मिनट के लिए ढककर रख दें।

इसके बाद आटे की बराबर लोइयां बना लें। एक प्लास्टिक शीट या बटर पेपर पर हल्का सा सिंघाड़े का आटा लगाकर लोई को धीरे-धीरे हाथों या बेलन की मदद से पराठे के आकार में बेलें। इसे मध्यम आंच पर दोनों तरफ घी लगाकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें। इसे दही, धनिया या मूंगफली की चटनी के साथ परोस सकते हैं।

3- बिना चीनी वाला नारियल-मखाना खीर

सामग्री

2 कप मखाने

500 मिली नारियल का दूध या फुल क्रीम दूध

3-4 बड़े चम्मच गुड़ का पाउडर या 5-6 बीजरहित खजूर का पेस्ट

आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर

1 बड़ा चम्मच बारीक कटे बादाम

1 बड़ा चम्मच बारीक कटे पिस्ता

1 बड़ा चम्मच बारीक कटे काजू

1 छोटा चम्मच देसी घी

कुछ केसर के धागे (वैकल्पिक)

बिना चीनी वाला नारियल-मखाना खीर बनाने की विधि

एक पैन में देसी घी गर्म कर उसमें मखाने डालकर 4-5 मिनट तक हल्का कुरकुरा होने तक भून लें। ठंडा होने पर आधे मखानों को मोटा-मोटा तोड़ लें और बाकी को साबुत रहने दें। अब एक गहरे बर्तन में नारियल का दूध या फुल क्रीम दूध डालकर मध्यम आंच पर उबाल लें। इसके बाद इसमें भुने हुए मखाने डालें और 8-10 मिनट तक धीमी आंच पर पका लें, ताकि मखाने नरम होकर दूध का स्वाद अच्छी तरह सोख लें।

जब मखाने पूरी तरह नरम हो जाएं, तब गैस की आंच धीमी कर इसमें गुड़ का पाउडर या खजूर का पेस्ट मिला दें। अगर गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूध को थोड़ा ठंडा करके गुड़ डालें, ताकि दूध पठे नहीं। अब इलायची पाउडर और चाहें तो केसर डालकर 2-3 मिनट तक हल्के हाथों से चलाते हुए पकाएं। अंत में कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू डालकर अच्छी तरह मिला लें।

Also Read

सावन में बिना प्याज-लहसुन के इस तरह बनाएं टमाटर-मूंगफली कढ़ी, डिनर में कर सकते हैं ट्राई

