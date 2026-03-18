सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मना जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के नौ दिनों तक नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि का त्योहार 18 मार्च से 27 मार्च तक मनाया जाएगा। कई लोग नवरात्रि के नौ दिनों तक व्रत भी रखते हैं। इस दौरान फलाहार और हल्का भोजन किया जाता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती रहे और भूख न लगे। कई बार कम समय होने के चलते लोगों को समझ नहीं आता कि क्या बनाएं, खासकर ऑफिस जाने वालों को ये समस्या रहती है। ऐसे में यहां पर आसान व्रत रेसिपी बताई गई हैं, जिसे व्रत के दौरान कम समय में बना सकते हैं।

1- सिंघाड़े का आटे के पकौड़े

व्रत के दौरान सिंघाड़े के आटे से बनी चीजों का सेवन खूब किया जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में इसके पकौड़े बना सकते हैं। इसके लिए एक कप सिंघाड़े के आटे में, सेंधा नमक, जीरा, लाल मिर्च पाउडर और पानी मिलाकर घोल तैयार कर लें। इसमें उबले आलू और हरा धनिया डालकर स्वाद बढ़ा सकते हैं।

2- कुट्टू आटे के पैनकेक

कुट्टू आटे से पैनकेक बना सकते हैं। यह एक हल्का और पौष्टिक नाश्ता होता है। इसके लिए 1 कप कुट्टू का आटा, 1 कप दही, हरी मिर्च, जीरा और सेंधा नमक मिलाकर बैटर तैयार कर लें। तवे पर हल्का घी डालकर गर्म कर लें और फिर इसपर बैटर को डालकर फैल दें। जब ये दोनों तरफ से सुनहरा हो जाए, तो इसे परोस सकते हैं।

3- साबूदाना वड़ा

किसी भी उपवास के दौरान सबसे अधिक खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में से एक साबूदाना भी है। नवरात्रि के दिनों में साबूदाना वड़ा बना सकते हैं। इसके लिए 1 कप साबूदाना भिगोकर रात में रख दें। सुबह इसे छानकर इसमें उबले आलू, पीसी हुई मूंगफली, अदरक, हरी मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर घी में तल लें। जब दोनों तरफ से सुनहरा हो जाए तो इसे सर्व कर सकते हैं।

4- सामक चावल की खिचड़ी

सामक चावल को समा का चावल भी कहा जाता है। व्रत के दौरान इसकी लोग खिचड़ी बना कर खाते हैं। नवरात्रि उपवास के दौरान आधा कप सामक चावल भिगोकर 2-3 घंटे के लिए रख दें। इसके बाद इसमें आलू, घी, जीरा, हरी मिर्च और सेंधा नमक डालकर कुकर में पका सकते हैं। जब ये तैयार हो जाए तो ऊपर से धनिया डालकर सर्व कर सकते हैं।

5- भुना मखाना

खाने में हल्का और कई पोषक तत्वों से भरपूर मखाना को सबसे कम समय में तैयार किया जा सकता है। इसके लिए 3 कप मखाना को घी में भून लें और उसमें जीरा पाउडर और सेंधा नमक डालकर सर्व कर सकते हैं।

6- आलू टिक्की

सबसे पहले आलू को उबाल लें। इसके बाद इसमें व्रत का आटा और सेंधा नमक मिलाकर गूंथ लें। इसमें मूंगफली, काजू, नारियल और मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। एक कड़ाही में घी गर्म कर उसमें गोल-गोल आलू की टिक्की बनाकर डाल दें। जब ये दोनों तरफ से सुनहरा हो जाए तो इसे सर्व कर सकते हैं।

7- फलहारी फ्रूट चाट

उपवास के दौरान अन्न, लहसुन, प्याज इत्यादि चीजों का सेवन नहीं किया जाता है। इस दौरान फल या फिर व्रत के लिए बनी चीजें खाई जाती हैं। ऐसे में फलहारी फ्रूट चाट बना सकते हैं। इसके लिए सेब, केला, संतरा, अंगूर, अनार को काटकर उसमें सेंधा नमक, नींबू और काली मिर्च डालकर सर्व कर सकते हैं। यह शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने और अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरी करने में मदद कर सकता है।

8- दही वड़ा

उबले आलू अदरक-मिर्च पेस्ट और सेंधा नमक डालकर अच्छे मिक्स कर गोल आकार में बना लें। इसे एक कड़ाही में घी डालकर सुनहरा तल लें। इसके बाद पतली छाछ में भिगो दें। इसके बाद एक बाउल में फेंटी हुई दही, लाल मिर्च और भुना जीरा डालकर ऊपर से वड़ा डाल दें। अब इसे सर्व कर सकते हैं।

9- मखाना खीर

सुबह के वक्त नाश्ते में मखाना खीर का सेवन कर सकते हैं। मखाने के घी में भूनकर दूध और चीनी के साथ पका सकते हैं। कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर मखाना खीर पेट को लंबे समय तक भरे रखने और ऊर्जावान बनाने में मदद कर सकता है।

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