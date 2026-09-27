शाम के समय जब हल्की भूख लगती है, तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है। ऐसे में अक्सर लोग बाजार से समोसे, पकौड़ी और ब्रेड पकौड़े जैसे स्नैक्स मंगाकर खाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपकी सेहत के बेहतर हों। क्योंकि कई बार इन्हें बनाने में एक ही तेल को बार-बार इस्तेमाल किया जाता है और इसमें मिलाई जाने वाली सामग्री की भी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। ऐसे में आप घर पर खुद ही आलू बोंडा शाम के नाश्ते में बना सकते हैं।

आलू बोंडा मसालेदार होता है और इसे बेसन के घोल में लपेटकर तेल में ‘डीप फ्राई’ किया जाता है। इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और बाहर से कुछ मंगवाने की जिद करने वाले बच्चों के लिए भी यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आइए जानते हैं इसे घर पर कैसे बनाएं और कौन-कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं।

आलू बोंडा के लिए सामग्री

आलू: 200-250 ग्राम

प्याज: दो

सरसों के बीज: एक चम्मच

हल्दी पाउडर: आधा चम्मच

बेकिंग सोड़ा: एक चुटकी

अदरक-लहसुन का पेस्ट: दो-तीन चम्मच

जीरा: एक चम्मच

करी पत्ते: आठ-दस

हरी मिर्च: दो-तीन

हींग: एक चुटकी

अजवाइन: एक चम्मच

नींबू का रस: एक चम्मच

बेसन: आधा कप

चावल का आटा: 1-2 बड़े चम्मच

आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

नमक: स्वादानुसार।

आलू बोंडा बनाने की आसान विधि

सबसे पहले आलू को प्रेशर कुकर में उबाल लें। फिर उन्हें छीलकर अच्छी तरह मसल दें। अब एक पैन में तेल गरम करें, उसमें जीरा और सरसों के बीज हल्के से भूनें। फिर कटा हुआ प्याज डालें और सुनहरा भूरा होने तक भूनें।

इसके बाद इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, कढ़ी पत्ते और बारीक कटी हरी मिर्च डालें और अच्छी तरह भून लें। इसके बाद हल्दी और हींग डालकर अच्छी तरह मिला दें। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नमक डालकर मिलाएं।

इस भूने हुए मिश्रण को मसले हुए आलू में डाल दें और साथ ही अजवाइन तथा एक चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिश्रण के छोटे से मध्यम आकार के गोले बनाएं। अगर आप चाहें, तो इन्हें हल्का-सा चपटा भी किया जा सकता है।

इसके बाद एक कटोरे में बेसन और चावल का आटा लें। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, बेकिंग सोडा तथा नमक मिलाएं और गाढ़ा घोल बनाएं। फिर कड़ाही में सरसों का तेल गरम करें। अब आलू के प्रत्येक गोले को बेसन के घोल में डुबोकर अच्छी तरह से लपेट लें और बारी-बारी से तेल में सुनहरा रंग आने तक तलें। इन्हें एक थाली में टिश्यू पेपर पर रख दें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। अब इसे आप अपनी पसंद की चटनी या चाय के साथ गरमागरम परोस सकते हैं।

यह भी पढ़ें

स्वाद बदलने के लिए बनाएं 3 तरह की स्वादिष्ट रोटियां

