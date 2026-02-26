प्याज किचन में काफी इस्तेमाल होती है। सब्जी की ग्रेवी बनाने से लेकर दाल में तड़का लगाने तक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्याज काटते समय आंखों में जलन होना और आंसू आना एक बहुत ही आम समस्या है। इससे बचने के लिए आप कुछ आसान उपाय अपना सकते हैं। ऐसा करने से आंखों में आंसू आने और जलन की दिक्कत को कम किया जा सकता है।

प्याज काटते समय आंखों से क्यों आते हैं आंसू ?

प्याज को जब काटा जाता है तो उसकी कोशिकाएं टूटती हैं। ऐसे में उनसे सल्फर युक्त यौगिक निकलता है। इससे आपकी आंखों में जलन महसूस होती है। यह यौगिक आंखों में उपस्थित नमी के साथ प्रतिक्रिया करके हैं। तब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इससे कॉर्निया में जलन पैदा करता है। इससे बचने के लिए आंखें आंसू उत्पन्न करती हैं। ताकि इसे धोकर साफ किया जा सके और दृष्टि सुरक्षित रहे। यह एक तरह का प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र है।

प्याज को ठंडा करें

अगर आप चाहते हैं कि प्याज काटते समय आपकी आंखों से आंसू न आएं तो प्याज को काटने से पहले आपको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देना चाहिए। प्याज को ठंडा करने से उसे काटते समय दिक्कत नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे रासायनिक प्रभाव कम होता है।

पानी में भिगोएं

प्याज को काटने से पहले उसको छीलकर तुरंत न काटें। इसे कुछ मिनटों के लिए आप ठंडे पानी में डाल दें। उसके बाद बाहर निकालें और प्याज को काटें। ऐसा करने से आंखों में जलन की दिक्कत कम होती है।

बहते पानी के नीचे काटें

प्याज काटते समय आंखों में होने वाली दिक्कत से बचने के लिए आप प्याज को बहते पानी के नीचे काट सकते हैं। ऐसा करने से प्याज में उपस्थित सल्फर यौगिक धुल जाते हैं। यह भी एक प्रभावी तरीका है।