हाल ही में जापान ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने अपनी रिकवरी रूटीन से जुड़ी कई दिलचस्प बातें साझा की हैं। उन्होंने बताया कि उनके पति और उद्यमी वेंकट दत्ता साई फिटनेस और रिकवरी से जुड़े नए-नए तरीकों को आजमाने के शौकीन हैं। इन्हीं में एक आदत है सोने से पहले टार्ट चेरी जूस (Tart Cherry Juice) पीना, जिसे उन्होंने अपनी रात की दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है।

सिंधु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मजाकिया अंदाज में लिखा कि उनके घर में रिकवरी को लेकर रोज कोई न कोई नया “एक्सपेरिमेंट” चलता रहता है। कभी इनवर्जन टेबल, कभी रेड लाइट थेरेपी, कभी तापमान नियंत्रित गद्दा और अब सोने से पहले टार्ट चेरी जूस पीना लगभग अनिवार्य हो गया है। उन्होंने लिखा कि अब तो वह सवाल पूछना भी छोड़ चुकी हैं और बस इतना कहती हैं, आज का एक्सपेरिमेंट क्या है?

उन्होंने यह भी बताया कि उनके पति की नई दिलचस्पी अब घर में हाइपरबेरिक चैंबर लगाने की है। सिंधु ने कहा कि जब उन्होंने इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि यह एक बड़े धातु के ट्यूब जैसा होता है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि शुरुआत में अजीब लगने वाली कई चीजें अब उन्हें समझ आने लगी हैं।

विराट कोहली का भी किया जिक्र

अपने पोस्ट में सिंधु ने क्रिकेटर विराट कोहली का भी आभार जताया। उन्होंने लिखा कि जब वह अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थीं, लगातार चोटों और खराब प्रदर्शन से परेशान थीं, तब उन्होंने विराट कोहली से संपर्क किया।

सिंधु ने लिखा, उन्होंने कुछ ही मिनटों में जवाब दिया और अगले ही दिन हम मिले। हमने क्या बात की, वह हमेशा हमारे बीच रहेगी। लेकिन मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी कि जब मुझे किसी की जरूरत थी, तब वह मेरे साथ थे। उन्होंने बहुत ज्यादा बातें नहीं कीं, लेकिन उनका हर शब्द मेरे और दत्ता के साथ रह गया। कुछ बातचीत आपकी सोच बदल देती हैं और वह उन्हीं में से एक थी।

सिंधु ने आगे लिखा, आज मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं रोज सुबह 5:30 बजे ट्रेनिंग के लिए क्यों उठती हूं। यह सिर्फ ट्रॉफी या जीत के लिए नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी वजह है और इस बार मैं उसे हर कीमत पर संभालकर रखूंगी।

क्या सच में फायदेमंद है टार्ट चेरी जूस?

इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने जब इस बारे में केआईएमएस हॉस्पिटल, ठाणे की चीफ डाइटिशियन डीटी अमरीन शेख से बात की तो उन्होंने कई जानकारी साझा की। उनका कहना है कि टार्ट चेरी जूस को लेकर कुछ वैज्ञानिक आधार मौजूद हैं। इसमें एंथोसायनिन जैसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें सूजन कम करने (एंटी-इंफ्लेमेटरी) और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसके अलावा इसमें प्राकृतिक मेलाटोनिन की थोड़ी मात्रा भी होती है। रिसर्च बताती हैं कि यह बेहतर नींद लेने में मदद कर सकता है और शारीरिक गतिविधि के बाद शरीर की रिकवरी को सपोर्ट कर सकता है। हालांकि यह कोई जादुई ड्रिंक नहीं है। खिलाड़ियों के लिए यह तभी ज्यादा फायदेमंद होता है, जब इसके साथ संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और पूरी नींद भी हो।

क्या इससे नींद भी बेहतर होती है?

डाइटिशियन के मुताबिक अच्छी नींद शरीर को मांसपेशियों की मरम्मत करने, ऊर्जा दोबारा जुटाने और अगले दिन बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इसके फायदे सीमित होते हैं। सिर्फ चेरी जूस पीने से काम नहीं चलेगा। नियमित समय पर सोना और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना जैसी अच्छी आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं।

क्या सिर्फ खिलाड़ियों को ही पीना चाहिए?

इस सवाल पर डीटी अमरीन शेख कहती हैं, अधिकांश स्वस्थ लोग भी संतुलित आहार का हिस्सा बनाकर टार्ट चेरी जूस पी सकते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा फायदा खिलाड़ियों या नियमित एक्सरसाइज करने वालों को मिल सकता है, क्योंकि उन्हें शरीर की रिकवरी की जरूरत ज्यादा होती है।

Shivani, I have to say this first… you’re such an incredible writer. ❤️ I genuinely love reading everything you write.



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टार्ट चेरी जूस पीते समय किन बातों का रखें ध्यान?

एक्सपर्ट के मुताबिक बाजार में मिलने वाले कई टार्ट चेरी जूस में अतिरिक्त चीनी (Added Sugar) मिलाई जाती है। ऐसे में इन्हें नियमित रूप से पीने पर कैलोरी और ब्लड शुगर बढ़ सकती है।

डीटी अमरीन शेख सलाह देती हैं, डायबिटीज के मरीज या वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों को हमेशा बिना अतिरिक्त चीनी वाले प्रोडक्ट चुनने चाहिए। साथ ही मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है। प्राकृतिक फलों का जूस भी सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए।

अगर सुबह जल्दी वर्कआउट करते हैं तो क्या करें?

अगर आप भी सुबह जल्दी एक्सरसाइज या जिम जाते हैं, तो सिर्फ किसी एक ड्रिंक पर निर्भर रहने के बजाय रात की रिकवरी पर ध्यान दें।

एक्सपर्ट के अनुसार रात के खाने में प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट और पर्याप्त पानी शामिल होना चाहिए। जरूरत महसूस हो तो सोने से पहले बिना चीनी वाला दही, थोड़े-से मेवे या सीमित मात्रा में टार्ट चेरी जूस लिया जा सकता है।

अंत में डीटी अमरीन शेख कहती हैं, नींद, संतुलित आहार और नियमित ट्रेनिंग में लगातार अनुशासन बनाए रखना किसी भी एक सुपरफूड से कहीं ज्यादा असरदार साबित होता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से हुई बातचीत पर आधारित है। किसी भी नई डाइट या हेल्थ रूटीन को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।