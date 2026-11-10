दिल्ली-एनसीआर के साथ ही देश के कई हिस्सों में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तो सुबह के वक्त प्रदूषण की धुंध की परत छाई हुई है। ऐसे में कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अस्थमा के मरीजों को यह समस्या अधिक हो रही है। प्रदूषण से बचने के लिए लोग एयर प्यूरीफायर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारी प्रकृति में कई ऐसे पौधे हैं, जो प्रदूषण के स्तर को कम करने और हवा को शुद्ध रखने में मदद कर सकते हैं। कुछ पौधों को घर में भी लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं प्रदूषण से बचने और हवा को शुद्ध रखने के लिए किन-किन पौधों को लगाया जा सकता है।

एरेका पाम

अक्सर लोग अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एरेका पाम लगाते हैं। घर के अंदर से लेकर ऑफिस तक में सजावट के लिए एरेका पाम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह पौधा प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद भी कर सकता है। दरअसल इसकी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। इसकी पत्तियों की सतह पर हवा में मौजूद धूल के कुछ कण भी जमा हो सकते हैं। ऐसे में घर की हवा को साफ रखने के लिए यह पौधा लगाया जा सकता है।

स्पाइडर प्लांट

स्पाइडर प्लांट को भी लोग घर के अंदर खूब लगाते हैं। यह पौधा भी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है। इसकी लंबी और पतली पत्तियों पर धूल के कण चिपक सकते हैं। हालांकि, सामान्य घरों में यह हवा के प्रदूषण को बड़े स्तर पर कम नहीं करता। अगर आपका 2 बीएचके या उससे छोटा घर है तो आप घर में अलग-अलग जगहों पर 4-5 स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं।

मनी प्लांट

अक्सर लोग अपने घर को हरा-भरा और आकर्षक बनाने के लिए मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं। वास्तु शास्त्र में भी इस पौधे का खास महत्व है। लेकिन वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने में भी यह पौधा मदद कर सकता है। इसकी चौड़ी पत्तियां धूल के कुछ कणों को अपनी सतह पर रोक सकती हैं। ऐसे में आप इस पौधे को भी घर की हवा को साफ रखने के लिए लगा सकते हैं।

बैंबू पाम

बैंबू पाम भी घर के अंदर हवा की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसकी घनी और लंबी पत्तियां हवा में मौजूद धूल के कुछ कणों को अपनी सतह पर जमा कर सकती हैं। इसके अलावा यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ता है। हालांकि, यह पूरी तरह से हानिकारक प्रदूषकों को साफ नहीं कर सकता। आप घर में 2 या इससे अधिक बैंबू पाम का पौधा लगा सकते हैं।

फाइकस (वीपिंग फिग)

फाइकस को वीपिंग फिग भी कहते हैं। यह भी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है। फाइकस एक घना और सदाबहार पौधा है, जिसकी पत्तियां हवा में मौजूद धूल और कुछ महीन कणों को अपनी सतह पर रोकने में मदद कर सकती हैं। इसे घर के आसपास या खुले स्थानों पर लगाया जा सकता है।

बोगनवेलिया

बोगनवेलिया को घर की बाउंड्री, बालकनी या बगीचे में लगा सकते हैं, इससे आसपास हरियाली बढ़ती है और धूल के प्रसार को कुछ हद तक कम करने में मदद मिल सकती है। बोगनवेलिया घनी पत्तियों और शाखाओं वाला फूलदार पौधा है, जो आसपास की हवा में मौजूद धूल के कुछ कणों को अपनी पत्तियों और टहनियों पर रोकने में मदद करता है।

पीपल

भारतीय संस्कृति में पीपल के पेड़ का बेहद खास महत्व है, इसे देवताओं से जोड़कर देखा जाता है। यहां तक कि पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। यह एक ऐसा पेड़ है, जो वायु प्रदूषण को कम करने में प्राकृतिक रूप से अहम योगदान देता है। इसकी चौड़ी पत्तियां हवा में मौजूद धूल और कुछ कणों को अपनी सतह पर जमा कर सकती हैं। साथ ही यह कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है। इसकी पत्तियों पर मौजूद सूक्ष्म संरचनाएं भी कणों को रोकने में अहम भूमिका निभाती हैं। पीपल के पेड़ को आप अपने घर के आसपास किसी खाली स्थान पर लगा सकते हैं।

नीम

भारतीय संस्कृति में नीम के पेड़ का भी खास महत्व है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल कई रोगों को ठीक करने में किया जाता है। इसकी पत्तियां हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के कुछ कणों को रोकने में मदद कर सकती हैं। साथ ही यह पेड़ ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा छोड़ता है। नीम प्रदूषित वातावरण को सहन करने की भी क्षमता रखता है, जिसके चलते इसे सड़कों के किनारे और शहरी हरित क्षेत्रों में लगाया जाता है। इस पेड़ को आप अपने घर के आसपास खाली स्थानों पर लगा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: केवल पौधे लगाने से वायु प्रदूषण का स्तर काफी कम नहीं होता और न ही ये एयर प्यूरीफायर का विकल्प हैं। ये पौधे आसपास हरियाली बढ़ाने, धूल के कुछ कणों को रोकने और प्राकृतिक रूप से हवा की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

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