Chuha kaise bhagaye gharelu nuskhe: चूहे अगर एक बार घर या दुकान में घुस जाएं तो इन्हें वहां से भगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये न केवल सामानों को खराब करते हैं बल्कि गंदगी भी फैलाते हैं। ऐसे में इन्हें घर से भनाने के लिए आप पुरानी चुन्नी वाला नुस्खा आजमा सकते हैं। इससे आपको इन्हें भगाने में मदद मिलेगी। क्या है यह चुन्नी वाला नुस्खा आइए जानें।

पुरानी चुन्नी से चूहे कैसे भगाएं?

पहला तरीका: चूहे को भगाने के लिए आप पुरानी चुन्नी में फिनाइल की गोलियों को कपूर के साथ पीसकर लपेटकर रख दें। इस पोटली को आपको घर और दुकान के उन कोनों में रखना है जहां चूहे ज्यादा आते हैं। इसकी गंध से चूहे घर से दूर रहेंगे।

दूसरा तरीका : चूहे को बिना मारे घर से भगाने के लिए आप पुरानी चुन्नी में पुदीने का तेल, कपूर की गोलियां, तेजपत्ता मिलाकर रख सकते हैं। इनकी तेज गंध से चूहे तुरंत घर छोड़ देते हैं।

तीसरा तरीका: चूहों को भगाने के लिए आप पुरानी चुन्नी में लहसुन और प्याज के टुकड़ों को पीसकर रख सकते हैं। इन पोटलियों को वहां रखें जहां चूहे सबसे ज्यादा दिखाई देते हों।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”