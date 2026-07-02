सोफे को गंदा होने से बचाने के लिए अक्सर लोग उसके ऊपर कवर डाल देते हैं। वहीं पुराने सोफे को भी नए कवर से ढककर उसकी हालात छुपा ली जाती है। कई बार सोफा कवर ज्यादा पुराना नहीं होता है न ही घिसाता है लेकिन उसका रंग फीका पड़ जाता है। ऐसे में वह पुराना दिखने लगता है। ऐसे में लोग उसे बदलने का सोचते हैं।

लेकिन क्या आपको पता है आप पुराने दिखने वाले सोफे को कुछ छोटे-मोटे बदलाव करके नया जैसा दिखा सकते हैं। यहां हम आपको ऐसे ही कुछ मेकओवर आइडियाज बताने जा रहे हैं जो आपको काम आ सकते हैं। पुराने सोफा कवर में कुशन, थ्रो, लेस, फैब्रिक डाई और कुछ ऐसे ही छोटे-मोटे बदलाव करके आप कम खर्च में उसका पूरा लुक बदल सकते हैं। यहां जानिए ऐसे आसान मेकओवर टिप्स, जिन्हें आप घर पर भी आजमा सकते हैं।

फैब्रिक डाई करें यूज

अगर सोफे के कवर का रंग फीका पड़ गया है, तो आप घर पर फैब्रिक डाई लाकर उसे नया रंग दे सकते हैं। कॉटन और लिनेन जैसे कपड़ों पर आप यह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। डाई करने से पहले कपड़े के निर्देश (केयर लेबल) जरूर देखें।

कुशन कवर बदलें

अगर आप ज्यादा झंझट नहीं चाहते हैं तो पूरा सोफा कवर बदलने की बजाय नए रंग या प्रिंट वाले कुशन कवर लगाएं। ऐसा करने से आप कॉन्ट्रास्ट रंग कमरे को नया लुक दे सकते हैं। इसके लिए हमेशा मौसम के अनुसार रंग चुनें।

थ्रो ब्लैंकेट या सोफा थ्रो डालें

सोफे पर स्टाइलिश थ्रो या हल्का कंबल रखें। इससे पुराने दाग या घिसे हुए हिस्से भी छिप सकते हैं। टेक्सचर और रंग से लुक बदल जाता है।

लेस या बॉर्डर लगाएं

अगर सोफा कवर सिंपल है तो आप उसके ऊपर लेस या बॉर्डर लगा सकते हैं। आप पाइपिंग या सजावटी बॉर्डर भी लगा सकते हैं। इससे कम खर्च में नया डिजाइन जैसा लुक मिलता है।

फैब्रिक पेंटिंग या स्टेंसिल डिजाइन

यदि कपड़ा ऐसा है जिसपर स्टेंसिल की मदद से प्रिंट या पैटर्न बना सकते हैं तो यह भी आप ट्राई कर सकते हैं। डाई या पेंट करने से पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट करें।

सोफा स्कर्ट या अलग कवर जोड़ें

यदि नीचे का हिस्सा ज्यादा घिस गया है, तो सजावटी स्कर्ट या अलग फैब्रिक जोड़कर नया लुक दिया जा सकता है।

कमरे की सजावट से मैच करें

पर्दे, रग, कुशन और टेबल रनर को सोफा कवर के रंग से मिलाकर रखें। इससे पुराना कवर भी पूरे कमरे के साथ नया महसूस हो सकता है।