Rajma Masala Curry Recipe: त्योहारों का सीजन चल रहा है। ऐसे में घर पर मेहमानों का आना-जाना तय है। अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ सबको पसंद भी आए तो पंजाबी स्टाइल राजमा मसाला ट्राई कर सकते हैं। इसकी गाढ़ी टमाटर वाली ग्रेवी, भुने मसालों की खुशबू और नरम राजमा का स्वाद खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा सकता है। इसे चावल, रोटी या नान के साथ परोसा जा सकता है। आइए जानते हैं घर पर स्वादिष्ट राजमा मसाला बनाने की आसान रेसिपी।

राजमा उबालने के लिए

राजमा – 200 ग्राम

पानी – जरूरत के अनुसार

नमक – स्वादानुसार

खाने का सोडा – डालना वैकल्पिक है

मसाला तैयार करने के लिए

टमाटर – 3–4 मध्यम आकार के

हरी मिर्च – 2–3

अदरक – 1 इंच का टुकड़ा

तेल – 2–3 बड़े चम्मच

जीरा – आधा छोटा चम्मच

हींग – एक चुटकी

हल्दी पाउडर – एक चौथाई छोटा चम्मच

धनिया पाउडर – 1½–2 छोटे चम्मच

जीरा पाउडर – आधा छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – एक चौथाई छोटा चम्मच या स्वादानुसार

गरम मसाला – एक चौथाई छोटा चम्मच

हरा धनिया – 2–3 बड़े चम्मच, बारीक कटा हुआ

नींबू का रस – स्वादानुसार, वैकल्पिक

अगर प्याज डालना चाहें: एक मध्यम आकार का प्याज बारीक काट लें।

सबसे पहले राजमा को भिगोकर उबालें

जब भी आपको राजमा बनाना हो तो उसे सबसे पहले अच्छी तरह धोकर 8–10 घंटे या रातभर पर्याप्त पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी निकालकर राजमा को फिर से धो लें। अब इन्हें प्रेशर कुकर में डाल दें। फिर इतना पानी मिलाएं कि राजमा अच्छी तरह डूब जाए। फिर नमक डालकर कुकर का ढक्कन बंद करें और राजमा को पूरी तरह नरम होने तक पकाएं।

अब टमाटर-अदरक का पेस्ट बनाएं

इसके बाद बारी आती है पेस्ट तैयार करने की। इसके लिए टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें। अगर आप राजमा में प्याज डालना पसंद करते हैं, तो इसे बारीक काटकर अलग रख लें।

फिर मसाले को अच्छी तरह भूनें

अब आपको लेनी है एक कड़ाही। उसमें तेल गर्म करें। फिर इसमें हींग और जीरा डालें। जीरा चटकने लगे, तो हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर कुछ सेकंड चलाएं। अब टमाटर-अदरक का पेस्ट डालकर मध्यम आंच पर पकाएं। मसाले को बीच-बीच में चलाते रहें, जब तक उसका कच्चापन दूर न हो जाए और तेल अलग दिखाई देने लगे।

अगर आप प्याज डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले गर्म तेल में जीरा डालें। फिर प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद टमाटर का पेस्ट और बाकी मसाले डालकर पकाएं।

उबले राजमा को मसाले में मिलाएं

राजमा पकने के बाद कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें। उबले राजमा को तैयार मसाले में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। राजमा उबालने वाला पानी भी जरूरत के अनुसार मिला सकते हैं। इससे ग्रेवी में अच्छा स्वाद आएगा। अब इसे धीमी आंच पर 10–15 मिनट पकने दें, ताकि मसाले राजमा में अच्छी तरह मिल जाएं। बीच-बीच में चलाते रहें।

गरम मसाला डालकर परोसें

जब ग्रेवी मनचाही गाढ़ी हो जाए, तो गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया डालें। चाहें तो थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। गैस बंद करके कुछ मिनट के लिए ढक दें, ताकि स्वाद अच्छी तरह मिल जाए।

आपका पंजाबी स्टाइल राजमा मसाला तैयार है। इसे हरे धनिये से सजाकर गरमा-गरम चावल, रोटी या नान के साथ परोसें।