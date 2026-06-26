Dragon Fruit Recipes: आम, केला और सेब जैसे फलों को लोग अपनी डाइट में कई तरह से शामिल करते हैं। इनसे स्मूदी, शेक, सलाद और कई तरह की डिशेज आसानी से तैयार की जा सकती हैं। वहीं, ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फल है जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ काटकर खाना ही पसंद करते हैं। वहीं, इसका हल्का मीठा स्वाद और बेहतरीन रंग कई लोगों को आकर्षक लगता है। अगर आप ड्रैगन फ्रूट को हर बार एक ही तरीके से खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। स्मूदी से लेकर पुडिंग तक इससे आप कई आसान रेसिपी को कम समय में घर पर तैयार कर सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ डाइट में भी आसानी से शामिल की जा सकती हैं।

ड्रैगन फ्रूट स्मूदी

सामग्री

ड्रैगन फ्रूट – 1

केला/ आम – 1

दूध

शहद/ चीनी – 1 चम्मच

बर्फ के टुकड़े

बनाने का तरीका

ड्रैगन फ्रूट स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले ड्रैगन फ्रूट का गूदा निकालकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन्हें केला, दूध, शहद और बर्फ के टुकड़ों के साथ मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। इस तरह स्मूदी झटपट तैयार हो जाएगी जिसे आप ठंडा-ठंडा सर्व कर सकते हैं।

ड्रैगन फ्रूट पुडिंग

सामग्री

ड्रैगन फ्रूट – 1

चिया सीड्स – 1 चम्मच

दूध- 1 कप

शहद – 1 चम्मच

इस तरह बनाएं

अगर आप कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो ड्रैगन फ्रूट पुडिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में दूध और चिया सीड्स को मिलाकर रातभर भिगाकर रख दें। अब ड्रैगन फ्रूट का गूदा निकालकर उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब इसे चिया सीड्स और दूध में मिलाएं। इसके ऊपर से आप कटे हुए पसंदीदा फल और सीड्स मिला सकते हैं। इस ठंडा-ठंडा सर्व करें। जो बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी खूब पसंद आएगा।

ड्रैगन फ्रूट चाट

सामग्री

ड्रैगन फ्रूट

आपकी पसंद के फल

काला नमक

चाट मसाला

काली मिर्च

बनाने की विधि

इसे बनाने के लिए सबसे पहले ड्रैगन फ्रूट को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इसमें अपने पसंदीदा फल सेब, केला, अनार या आम को काटकर डाल सकते हैं। अब ऊपर से काला नमक, काली मिर्च और चाट मसाला मिलाएं। इसे आप सुबह के नाश्ते या शाम के समय भी खा सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं, तो इसे लंच बॉक्स में भी पैक करके ले जा सकते हैं।