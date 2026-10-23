मॉल, ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या बाजार में शॉपिंग के दौरान कई बार पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करना पड़ता है। सफर में भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में महिलाओं के लिए कुछ आसान हाइजीन टिप्स जरूर अपनाने चाहिए।

साफ-सफाई का ध्यान रखने से आप संक्रमण के खतरे को कम कर सकते हैं। कई महिलाओं को पब्लिक टॉयलेट यूज करने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) की समस्या हो जाती है। इससे छुटकारा पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है।

टॉयलेट सीट इस्तेमाल करने से पहले जांचें

टॉयलेट सीट पर गंदगी, नमी या दाग दिखाई दें, तो उसे सीधे इस्तेमाल न करें। संभव हो तो किसी दूसरे साफ टॉयलेट का चुनाव करें। सीट साफ करनी हो, तो डिस्पोजेबल टिश्यू या उपयुक्त टॉयलेट क्लीनिंग वाइप का इस्तेमाल कर सकती हैं।

टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ बहुत अच्छे से धोएं

टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद साबुन और साफ बहते पानी से हाथ अच्छी तरह से धोएं। हथेलियों, हाथों के पीछे, उंगलियों के बीच और नाखूनों के आसपास भी सफाई करें। कम से कम 20 सेकंड तक हाथ रगड़कर धोना बेहतर है। अगर वहां साबुन और पानी उपलब्ध नहीं हैं, तो कम से कम 60 प्रतिशत अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि, हाथों पर गंदगी साफ दिखाई दे रही हो, तो साबुन और पानी से धोना बेहतर है।

टॉयलेट पेपर या टिश्यू साथ रखें

हर पब्लिक टॉयलेट में टॉयलेट पेपर या साफ टिश्यू मिलें, यह जरूरी नहीं है। इसलिए अपने बैग में कुछ टिश्यू रखना उपयोगी हो सकता है। इनका इस्तेमाल जरूरत के अनुसार सफाई के लिए करें। टॉयलेट पेपर उपलब्ध न होने पर साफ पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है।

सफाई हमेशा आगे से पीछे की ओर करें

यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाव के लिए यह एक जरूरी आदत है। टॉयलेट के बाद सफाई करते समय टिश्यू को आगे से पीछे की ओर ले जाएं, न कि पीछे से आगे की ओर।

पीरियड्स के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

अगर पीरियड्स के दौरान पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल कर रही हैं, तो अपने साथ सैनिटरी पैड, टैम्पोन या दूसरे जरूरी पीरियड प्रोडक्ट रखें। इस्तेमाल किए गए पैड या टिश्यू को कागज या डिस्पोजल बैग में लपेटकर कूड़ेदान में डालें।

टॉयलेट में अपना बैग या सामान फर्श पर न रखें

पब्लिक टॉयलेट का फर्श गीला या गंदा हो सकता है। इसलिए बैग, फोन या दूसरे निजी सामान को फर्श पर रखने से बचें। अगर केबिन में हुक या शेल्फ हो, तो उसका इस्तेमाल करें।

टॉयलेट सीट पर उकड़ूं बैठने से बचें

कुछ महिलाएं टॉयलेट सीट को छूने से बचने के लिए उसके ऊपर पैर रखकर उकड़ूं बैठती हैं। ऐसा करने से संतुलन बिगड़ सकता है और पेशाब के छींटे पड़ सकते हैं। अगर सीट साफ है, तो उसे सामान्य तरीके से इस्तेमाल करना बेहतर है। सीट गंदी हो और उसे साफ करने का विकल्प न हो, तो दूसरा टॉयलेट चुनें।

खुशबूदार वाइप या इंटिमेट वॉश का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें

पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद प्राइवेट पार्ट को साबुन, खुशबूदार वाइप या इंटिमेट वॉश से सफाई करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे उत्पाद संवेदनशील त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं। बाहरी हिस्से की सफाई के लिए साफ पानी पर्याप्त है।

पेशाब को लंबे समय तक रोककर न रखें

सिर्फ पब्लिक टॉयलेट साफ न होने के डर से पेशाब को लंबे समय तक रोकना सही आदत नहीं है। पेशाब की जरूरत महसूस होने पर सुविधाजनक और साफ टॉयलेट का इस्तेमाल करें। दिनभर पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है।

टॉयलेट से बाहर निकलते समय भी रखें ध्यान

टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोएं और उन्हें साफ तरीके से सुखाएं। अगर हाथ धोने के बाद दरवाजे का हैंडल छूने को लेकर चिंता हो, तो उपलब्ध होने पर पेपर टॉवल की मदद ले सकती हैं।