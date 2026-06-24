मानसून का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन लगातार बारिश और बढ़ी हुई नमी कई पौधों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जरूरत से ज्यादा पानी और जलभराव के कारण पौधों की जड़ें सड़ने लगती हैं, फंगल इन्फेक्शन और कीटों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे उनका विकास रुक जाता है और वे खराब हो सकते हैं। अगर आपके घर या बालकनी में ये पौधे हैं, तो बारिश के मौसम में इनकी खास देखभाल करना जरूरी है।

सक्यूलेंट्स

मानसून में अधिक नमी और बारिश के कारण सक्यूलेंट्स की जड़ें सड़ सकती हैं। इन्हें ऐसी जगह रखें जहां बारिश का पानी न पहुंचे। (Photo Source: Pexels)

सक्यूलेंट्स अपनी पत्तियों में पानी जमा करके रखते हैं। लगातार बारिश और नमी के कारण इनकी मिट्टी सूख नहीं पाती, जिससे पौधे गलने लगते हैं। इन्हें ऐसी जगह रखें जहां बारिश का पानी न पहुंचे और हवा का अच्छा प्रवाह हो।

एडेनियम

रेगिस्तानी पौधा होने के कारण एडेनियम ज्यादा पानी सहन नहीं कर पाता। बारिश के मौसम में इसे शेड के नीचे रखना बेहतर होता है। (Photo Source: Pexels)

रेगिस्तानी क्षेत्रों में पनपने वाला एडेनियम, जिसे डेजर्ट रोज भी कहा जाता है, अधिक पानी बिल्कुल पसंद नहीं करता। लगातार गीली मिट्टी इसकी जड़ों और मोटे तने को सड़ा सकती है। मानसून में इसे छत या शेड के नीचे रखें और मिट्टी पूरी तरह सूखने पर ही पानी दें।

गुड़हल

लगातार बारिश से गुड़हल की पत्तियां पीली पड़ सकती हैं और जड़ें कमजोर हो सकती हैं। गमले में पानी जमा न होने दें। (Photo Source: Pexels)

गुड़हल को नमी पसंद होती है, लेकिन अत्यधिक बारिश इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। गमले के ड्रेनेज होल साफ रखें और एफिड्स व मिलीबग जैसे कीटों पर नजर रखें।

तुलसी

मानसून की नमी तुलसी में फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ा देती है। अच्छी हवा और हल्की धूप इसके लिए जरूरी है। (Photo Source: Pexels)

मानसून की नमी तुलसी में पाउडरी मिल्ड्यू जैसी फंगल बीमारियों को बढ़ावा देती है। इसे तेज बारिश से बचाएं और समय-समय पर घनी शाखाओं की छंटाई करें ताकि हवा का संचार बना रहे।

मनी प्लांट

मनी प्लांट को ज्यादा पानी से नुकसान हो सकता है। जलभराव होने पर इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। (Photo Source: Pexels)

मनी प्लांट मजबूत पौधा माना जाता है, लेकिन कई दिनों तक मिट्टी में पानी भरा रहने से इसकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का उपयोग करें और गमले की ट्रे में पानी जमा न होने दें।

पीस लिली

लगातार बारिश और अधिक नमी से पीस लिली की जड़ों में सड़न हो सकती है। इसे घर के अंदर रोशनी वाली जगह पर रखें। (Photo Source: Pexels)

पीस लिली अधिक नमी के प्रति संवेदनशील होती है। लगातार बारिश से इसकी जड़ों में सड़न हो सकती है। मानसून के दौरान इसे घर के अंदर किसी रोशनी वाली जगह पर रखें और जरूरत पड़ने पर ही पानी दें।

कैक्टस

कैक्टस को मानसून में सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। अधिक पानी इसके तने और जड़ों को जल्दी खराब कर सकता है। (Photo Source: Pexels)

कैक्टस को मानसून में सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। अधिक पानी और गीली मिट्टी इसके तने को कुछ ही दिनों में सड़ा सकती है। इसे पूरी तरह बारिश से बचाकर रखें और पर्याप्त धूप मिलने का ध्यान रखें।

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