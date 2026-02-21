चावल को सही तरीके से स्टोर नहीं किया जाए तो इसमें कई बार कीड़े लग जाते हैं। खासकर घुन इसमें बड़े पैमाने पर लग जाते हैं। अक्सर नमी, सही तरीके से स्टोरेज नहीं करने और लंबे समय तक खुले डिब्बों में चावल रखने से इस तरह की समस्या होने लगती है।

ऐसे में अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, तो कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर चावल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपके लिए 4 आसान उपाय लेकर आए हैं, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं।

एयरटाइट डिब्बे में करें स्टोर

चावल को हमेशा साफ और पूरी तरह सूखे एयरटाइट कंटेनर में ही रखना चाहिए। अगर आप इसे प्लास्टिक या स्टील के डिब्बे में रख रहे हैं, तो उसके ढक्कन को सही तरीके से बंद रखें। इससे डिब्बे में नमी नहीं जाएगी और घुन पनपने की संभावना कम हो जाएगी। हालांकि, डिब्बे में चावल डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि डिब्बा पहले से ही पूरी तरह सूखा हो।

डिब्बे में रखें तेजपत्ता या नीम की पत्तियां

घुन को दूर रखने के लिए चावल के डिब्बे में 3-4 तेजपत्ता या सूखी नीम की पत्तियां डाल सकते हैं। उनकी तीखी गंध से कीड़े दूर रहते हैं, जिससे अनाज लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है।

चावल को दिखाएं धूप

चावल को समय-समय पर धूप में रखना चाहिए। अगर चावल में हल्की नमी हो, तो उसे स्टोर करने से पहले कुछ घंटों के लिए धूप में फैला दें। धूप से नमी खत्म होती है और कीड़े लगने का खतरा कम हो जाता है। समय-समय पर चावल को धूप दिखाने से घुन की समस्या भी नहीं होती है। धूप में चावल रखने से उसमें मौजूद कीड़े भी निकल जाते हैं।

लौंग या काली मिर्च डालें

चावल को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बे में 8-10 लौंग या काली मिर्च के कुछ दाने भी डाल सकते हैं। उनकी तेज खुशबू घुन और अन्य कीड़ों को पनपने से रोकती है। यह तरीका खासतौर पर लंबे समय तक स्टोरेज के लिए उपयोगी माना जाता है।