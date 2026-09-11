Ghar ki chijon se facial kaise karen: खूबसूरत दिखने की चाहत भला किसे नहीं होती है। इसके लिए मर्द हो या औरत हर कोई अपने-अपने तरीके से कोशिश करते हैं। अक्सर चेहरे की रंगत निखारने और चमक लाने के लिए लोग पार्लर जाकर महंगे-महंगे फेशियल करवाते हैं। अगर आप वहां जाकर पैसे खर्च करने से बचना चाहते हैं तो घर में ही नेचुरल चीजों से फेशियल कर सकते हैं। जी हां, घर पर फेशियल करने के लिए आपको Facial Kit की जरूरत भी नहीं होगी। इसके लिए आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।

स्टेप-1

घर में फेशियल करने के लिए सबसे पहले आपको स्किन को साफ करने की जरूरत है। इसके लिए आप कच्चे दूध का उपयोग कर सकते हैं। कॉटन बॉल पर दूध लगाकर चेहरे को क्लीन करें।

स्टेप-2

दूसरे स्टेप में बारी आती है चेहरे को स्क्रब करने की। इसके लिए आप नींबू के छिलके और दलिया का यूज करें। सबसे पहले एक चम्मच नींबू के छिलके का पाउडर लें। उसमें एक चम्मच दलिया मिलाएं। अब आपको गुलाबजल मिलाना है। फिर इसे समान मात्रा में चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें। थोड़ी देर बाद फेस वॉश कर लें।

स्टेप-3

चेहरे पर पार्लर वाले फेशियल जैसी चमक लाने के लिए जरूरी है नेचुरल ब्लीच की। इसके लिए आप शहद को करीब 10 मिनट के लिए फेस पर लगाएं। ये नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है। इससे स्किन टोन होती है और निखार आता है।

स्टेप-4

चेहरे के बंद पोर्स को खोलने के लिए अब आपको भाप लेनी है। बंद पोर्स की वजह से आपको पिंपल्स की दिक्कत हो सकती है। इसके लिए पानी उबालें उसमें गुलाब जल मिलाएं और भाप लें।

स्टेप-5

फेशियल में अब सबसे जरूरी स्टेप आता है। अब आपको पका टमाटर लेना है इसमें खीरा मिलाना है। दोनों का पेस्ट बनाकर फ्रीज में रख दें। करीब 15 मिनट बाद फ्रीज से निकालकर इसमें शहद मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। इसे 10 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। इसके बाद हल्के हाथ से मसाज करते हुए साफ कर लें।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।