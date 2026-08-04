बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जोनास अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक की फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली प्रियंका चोपड़ा शादी के बाद से अमेरिका में रह रही हैं। अभिनेत्री का फिल्मी सफर इतना आसान नहीं रहा है। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने दिन-रात कड़ी मेहनत की है। प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में अपने सबसे बड़े डर के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा खुद पर संदेह होने और हर बार नई परिस्थितियों में खुद को जल्दी ढालने का डर रहता था।

प्रियंका चोपड़ा का सबसे बड़ा डर

प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि, “मेरे सबसे बड़े डर में से एक यह था कि क्या मैं उस जगह पर फिट बैठती हूं या नहीं। बचपन में मुझे बार-बार स्कूल बदलने पड़े, अलग-अलग देशों में रहना पड़ा। फिर अचानक ब्यूटी पेजेंट्स और उसके बाद फिल्मों की दुनिया में आ गई। हर बार मुझे बिल्कुल नए माहौल में खुद को साबित करना पड़ा।” इसके आगे वह कहती हैं कि, “शुरुआत में मैं खुद को हमेशा याद दिलाती थी कि मैं इस कमरे में क्यों हूं और इतने सफल लोगों से मिलने का मौका मुझे क्यों मिल है। सामने चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाला व्यक्ति बैठा हो, फिर भी मुझे खुद पर भरोसा रखना होता था कि मैं भी यहां होने की हकदार हूं।”

क्या कहता है मनोविज्ञान

प्रियंका चोपड़ा की यह बात बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई लग सकती है। इसपर इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने मनोचिकित्सक और रिलेशनशिप ब्रेकथ्रू कोच डेल्ना राजेश से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि, “प्रियंका की यह बात उस मानसिक संघर्ष को दिखाती है, जिससे कई लोग चुपचाप गुजरते हैं, चाहे बाहर से वे कितने भी सफल क्यों न दिखाई दें। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता मिलने के बाद आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है, लेकिन मनोविज्ञान ऐसा नहीं कहता। सफलता आपको एक जगह जरूर दिला सकती है, लेकिन मन के भीतर उठने वाला यह सवाल हमेशा बना रह सकता है- ‘क्या मैं सच में यहां होने के लायक हूं।”

कब करने लगते हैं दूसरों से तुलना

वह आगे कहती हैं कि, बहुत से लोग प्रमोशन, पुरस्कार और पहचान पाने के पीछे इसलिए भागते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक और उपलब्धि उन्हें पूरी तरह आत्मविश्वासी बना देगी। लेकिन जब वे उस मुकाम पर पहुंचते हैं, तब भी अपने भीतर की कमी का एहसास उनका पीछा नहीं छोड़ता।” डेल्ना के अनुसार, इसे अक्सर ‘इम्पोस्टर सिंड्रेम’ कहा जाता है, लेकिन इसकी जड़ इससे भी गहरी है। यह इंसान की उस मूलभूत जरूरत से जुड़ा है, जिसे ‘अपनापन’ कहा जाता है। इसके आगे वह समझाते हुए कहती हैं कि, अपनापन कोई दूसरी चीज नहीं है जो कोई और हमें दे सके। यह अपने आप से जुड़ा एक आंतरिक रिश्ता है। यह विश्वास कि हमारी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कमरे में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, सबसे अधिक उपलब्धियां हमारे नाम हैं या लोग लगातार हमारी तारीफ कर रहे हैं। जब यह अंदरूनी भरोसा कमजोर पड़ जाता है, तब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हमारा आत्मविश्वास दूसरों की तारीफ, मान्यता और स्वीकृति पर निर्भर होने लगता है।”

प्रियंका चोपड़ा के अनुभव से क्या सीख मिलती है

डेल्ना कहती हैं कि प्रियंका की एक बात सबसे ज्यादा अहम थी- वह खुद को बार-बार याद दिलाती थीं कि वह उस कमरे में क्यों हैं। उनके मुताबिक, “मनोवैज्ञानिक रूप से यह सोच में बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरों की उपलब्धियों से अपनी तुलना करने के बजाय प्रियंका ने अपने सफर, अपनी ताकत और अपने उद्देश्य को याद किया। वह किसी से यह अनुमति नहीं मांग रही थीं कि उन्हें वहां रहने का अधिकार है, बल्कि खुद को याद दिला रही थीं कि उन्होंने अपनी मेहनत से यह मौका हासिल किया है।”

“जीवन का लक्ष्य हर कमरे में सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति बनना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमारा आत्म-मूल्य केवल उपलब्धियों, तालियों या दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर न रहे। उपलब्धियां आपको अवसर दिला सकती हैं, लेकिन खुद को स्वीकार करना ही आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ उन अवसरों का लाभ उठाने में मदद करता है। यही फर्क है किसी जगह तक पहुंचने और यह सच में महसूस करने के बीच कि आप वहां होने के हकदार हैं।”

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और संबंधित विशेषज्ञों से हुई बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है।

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