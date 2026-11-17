प्रिंस विलियम जब मुंबई में क्रिकेट खेलने उतरे, तो उनके खेल के साथ-साथ उनके पहनावे ने भी लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने इस दौरान नेवी ब्लू रंग की एक स्टाइलिश नेहरू जैकेट पहनी थी। खास बात यह है कि यह जैकेट किसी विदेशी लग्जरी ब्रांड की नहीं, बल्कि भारत के एक होमग्रोन Menswear लेबल KARDO की है।

इसकी कीमत 17,500 रुपये है और प्रिंस विलियम के इसे पहनने के बाद जैकेट की इतनी डिमांड बढ़ी कि अब इसका सिर्फ एक पीस बचा है। लेकिन इस जैकेट की खासियत सिर्फ इसका डिजाइन या कीमत नहीं है। इसे पश्चिम बंगाल के गांव में हाथ से बुने गए खास कपड़े से तैयार किया गया है। आइए जानते हैं इस जैकेट की कहानी और इसे बनाने में भारतीय बुनकरों की क्या भूमिका रही।

सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेलते समय पहनी थी जैकेट

प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम ने सोमवार को मुंबई के बैलार्ड एस्टेट में क्रिकेट खेलते समय यह नेहरू जैकेट पहनी थी। इस दौरान उनके साथ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और कुछ स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। उनकी नेवी ब्लू रंग की स्लीवलेस जैकेट देखने में काफी सिंपल, लेकिन खास टेक्सचर वाली थी।

यह जैकेट ब्रिटिश-इंडियन डिजाइनर रिक्की खेर के Menswear ब्रांड KARDO की है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में यह जैकेट प्रिंस विलियम के लिए तय किए गए आउटफिट का हिस्सा नहीं थी। टीम ने इसे एक एक्स्ट्रा पीस के तौर पर शामिल किया था। डिजाइनर चाहते थे कि विलियम ऐसा कुछ पहनें, जिसमें भारतीय पहचान भी दिखे और लुक मॉडर्न भी लगे।

बंगाल के बुनकरों ने हाथ से तैयार किया जैकेट का कपड़ा

इस जैकेट की सबसे खास बात इसका कपड़ा है। इसे एक्स्ट्रा-विफ्ट (Extra-weft) तकनीक से तैयार किया गया है। डिजाइनर रिक्की खेर के मुताबिक, इस खास फैब्रिक को विकसित करने में ग्लोकल वीव्स (Glocal Weaves) के साथ करीब दो साल तक काम किया गया।

इस कपड़े को दो धागों वाले कॉटन (Two-ply Cotton) से तैयार किया गया है। इसके लिए पश्चिम बंगाल के हराली गांव में हथकरघे (Handloom) पर बुनाई की गई। इसे तैयार करने वाले कारीगरों में नेताई माना और ब्रोजोकिशोर मैती शामिल हैं।

क्या होती है एक्स्ट्रा-विफ्ट बुनाई तकनीक?

एक्स्ट्रा-विफ्ट बुनाई में कपड़े के सामान्य ताने-बाने के साथ कुछ अतिरिक्त धागे भी जोड़े जाते हैं। इन धागों की मदद से कपड़े पर अलग-अलग पैटर्न और डिजाइन बनाए जाते हैं। इस पूरी प्रोसेज में हर धागे को सावधानी से बुनना पड़ता है। यही वजह है कि इसमें काफी समय और बारीकी से काम करने की जरूरत होती है।

इस तकनीक से तैयार कपड़े में एक खास टेक्सचर दिखाई देता है, जो इसे सामान्य फैब्रिक से अलग बनाता है। KARDO ने इसी पारंपरिक बुनाई को मॉडर्न डिजाइन के साथ जोड़कर नेहरू जैकेट तैयार की है।

क्यों चुना गया नेवी ब्लू रंग?

डिजाइनर रिक्की खेर के मुताबिक, जैकेट के लिए नेवी ब्लू रंग चुनने के पीछे भी एक खास सोच थी। उनका मानना था कि यह रंग मॉडर्न दिखता है और पुरुषों के बीच भी पसंद किया जाता है। साथ ही, इस रंग पर कपड़े की बुनाई और टेक्सचर भी अच्छी तरह उभरकर दिखाई देता है।

ब्रांड पहले भी इसी तरह के फैब्रिक से सूट, बॉम्बर जैकेट और दूसरे कपड़े तैयार कर चुका है। ऐसे में नेहरू जैकेट को भी इसी कलेक्शन का हिस्सा बनाया गया।

अब सिर्फ एक जैकेट बची, कीमत है 17,500 रुपये

प्रिंस विलियम के इस जैकेट को पहनने के बाद इसकी डिमांड तेजी से बढ़ी है। डिजाइनर रिक्की खेर ने बताया कि इस खास डिजाइन का अब सिर्फ एक पीस बचा है। उनके मुताबिक, बाकी कुछ कपड़े इसी तरह के टेक्सचर वाले फैब्रिक में उपलब्ध हैं, लेकिन प्रिंस विलियम ने जो खास जैकेट पहनी थी, उसके जल्द ही बिक जाने की उम्मीद है।

डिजाइनर के लिए इस जैकेट को मिली लोकप्रियता सिर्फ ब्रांड की पहचान बढ़ने का मौका नहीं है, बल्कि उन कारीगरों को पहचान दिलाने का भी जरिया है, जिन्होंने इसे बनाने में मेहनत की है। उनका कहना है कि इस काम से जुड़े सभी कारीगरों को इसका श्रेय मिलना जरूरी है। बुनकरों को भी बताया गया है कि प्रिंस विलियम ने उनके हाथों से तैयार कपड़ा पहना है।