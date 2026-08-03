बारिश के मौसम में अक्सर नमी बढ़ने की वजह से घर के फर्नीचर या खिड़की-दरवाजों में कुछ न कुछ समस्याएं आ ही जाती हैं। इन्हीं में से एक है फर्नीचर में दीमक या फफूंद लगना। मानसून के मौसम में हवा में नमी बढ़ जाती है। यही नमी लकड़ी के फर्नीचर के लिए सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो सकती है। अगर फर्नीचर के आसपास कुछ खास चीजें रखी जाएं, तो वहां सीलन बढ़ सकती है और दीमक या फफूंदी पनपने के लिए अनुकूल माहौल बना सकती हैं। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको फर्नीचर से दूर रखना चाहिए। आइए जानें इनके बारे में।

गमले या पानी वाले पौधे

इनडोर प्लांट्स देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर गमले से पानी रिसता है या मिट्टी हमेशा गीली रहती है। अगर आप इन्हें फर्नीचर के ऊपर या आसपास रखते हैं तो यह आदत बदल लीजिए। ऐसा करने से लकड़ी लगातार नमी के संपर्क में रहती है। इससे दीमक लगने का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप रख भी रहे हैं तो गमलों के नीचे ट्रे रखें। साथ ही फर्नीचर और गमले के बीच थोड़ी दूरी रखें।

कार्डबोर्ड के डिब्बे और पुराने अखबार

कार्डबोर्ड और कागज सेलूलोज से बने होते हैं, जो दीमक का भोजन माने जाते हैं। नमी मिलने पर इनमें कीड़े और दीमक पनपने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए टेबल के नीचे या रेक के ऊपर पुराने डिब्बे या अखबार न रखें। इन्हें सूखी जगह पर रखें या समय-समय पर हटा दें।

रिसाव वाली दीवार के बिल्कुल पास रखा फर्नीचर

अगर दीवार में सीलन या पानी का रिसाव है और फर्नीचर उसी से सटा हुआ है, तो लकड़ी लगातार नमी सोख सकती है। इससे दीमक और फफूंदी का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में ध्यान से फर्नीचर और दीवार के बीच 2–4 इंच का गैप रखें। साथ ही अगर घर में कहीं भी सीलन या लीकेज की समस्या है तो उसे तुरंत ठीक कराएं।

लकड़ी के पुराने टुकड़े या बेकार फर्नीचर

घर में रखे पुराने लकड़ी के बोर्ड, टूटे फर्नीचर या प्लाईवुड के टुकड़ों में अगर पहले से दीमक लगी हो, तो वह धीरे-धीरे दूसरे फर्नीचर तक भी पहुंच सकती है। बारिश के मौसम में ऐसा होने की संभावना ज्यादा रहती है। बेकार लकड़ी को लंबे समय तक घर के अंदर न रखें।समय-समय पर उसकी जांच करें और जरूरत हो तो उसे हटा दें।

गीले कपड़े या पोछा

कई लोग सफाई के बाद गीला पोछा या धुले हुए कपड़े फर्नीचर के पास ही छोड़ देते हैं। जबकि बहुत सारे लोग सोफे या लकड़ी की कुर्सी पर ही कपड़े सुखाने डाल देते हैं। ऐसा करने से इससे आसपास लंबे समय तक नमी बनी रहती है। इससे फर्नीचर में दीमक या फफूंदी लगने का डर रहता है।

दीमक सिर्फ गंदगी से नहीं लगती। नमी, सीलन और लंबे समय तक बंद वातावरण भी इसके पनपने की संभावना बढ़ा सकते हैं। इसलिए बरसात में घर को सूखा और हवादार रखना लकड़ी के फर्नीचर की सुरक्षा के लिए जरूरी है।