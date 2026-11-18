भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। इसमें दाल, चावल, सब्जी से लेकर अन्य कई तरह के व्यंजन जल्दी बन जाते हैं। प्रेशर कुकर के बाहरी हिस्सों की तो सफाई हो जाती है, लेकिन इसके हैंडल को साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। लगातार गर्मी, तेल, मसालों के छींटों और धुएं के संपर्क में आने के कारण हैंडल काला पड़ने लगता है। समय के साथ गंदगी इस कदर जम जाती है कि उसे साधारण तरीके से साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है।

हालांकि, कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से प्रेशर कुकर के हैंडल और उसके बीच में जमी गंदगी को साफ करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं किन-किन तरीकों से इसकी सफाई की जा सकती है।

बेकिंग सोडा और डिशवॉश लिक्विड

कुकर के हैंडल पर अगर तेल और चिकनाई की मोटी परत जम गई है, तो बेकिंग सोडा और डिशवॉश लिक्विड की मदद से उसे फिर से चमकाया जा सकता है। बेकिंग सोडा गंदगी हटाने में मदद कर सकता है और डिशवॉश लिक्विड चिकनाई को दूर कर सकता है।

बेकिंग सोडा और डिशवॉश लिक्विड से सफाई का तरीका (Photo Source: Magnific)

इस्तेमाल करने का तरीका

इसके लिए एक छोटी कटोरी में एक चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को कुकर के ठंडे और सूखे हैंडल पर लगाकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद मुलायम ब्रश या पुराने टूथब्रश की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें। अंत में गीले कपड़े से पेस्ट हटा दें और हैंडल को अच्छी तरह पानी से धोकर इसे सुखा लें। इससे काफी हद तक गंदगी साफ हो सकती है।

नींबू और बेकिंग सोडा

भारतीय घरों में बेकिंग सोडा और नींबू काफी लंबे समय से साफ-सफाई में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। नींबू में साइट्रिक एसिड मौजूद होता है जो चिकनाई और कुछ तरह के दागों को साफ कर सकता है। बेकिंग सोडा गंदगी को साफ कर सकता है।

नींबू से गंदगी साफ करने का तरीका (Photo Source: Magnific)

इस्तेमाल करने का तरीका

प्रेशर कुकर के हैंडल को साफ करने के लिए एक कटोरी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को हैंडल के काले हिस्से पर लगाएं और 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद मुलायम कपड़े या ब्रश से हल्के हाथों से साफ कर लें। अंत में पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें। इससे काफी हद तक गंदगी साफ हो सकती है।

सफेद सिरका और पानी

सफेद सिरका भी लंबे समय से साफ-सफाई में इस्तेमाल होता आ रहा है। कुकर के हैंडल पर जमी जिद्दी गंदगी को साफ करने में सफेद सिरका उपयोगी साबित हो सकता है। यह दागों और चिकनाई दोनों को ढीला करने में मदद कर सकता है।

सफेद सिरका भी दूर कर सकता है जिद्दी दाग और चिकनाई (Photo Source: Magnific)

इस्तेमाल करने का तरीका

इसके लिए एक कटोरी में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाएं। इस मिश्रण में एक साफ सूती कपड़ा भिगोएं और उसे अच्छी तरह निचोड़ लें। अब इससे कुकर के हैंडल को धीरे-धीरे साफ करें। कुछ देर इसे लगा रहने दें। इसके बाद ब्रश की मदद से हल्के हाथों से रगड़कर साफ कर लें। अंत में कुकर के हैंडल को साफ पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें।

ऐसे में आप इन आसान तरीकों की मदद से प्रेशर कुकर के हैंडल पर जमे जिद्दी दाग और चिकनाई को साफ कर सकते हैं।

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