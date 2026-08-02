प्रेशर कुकर का हर बार इस्तेमाल करने के बाद उसे धोया जाता है, लेकिन अक्सर हम उसके रबर गैसकेट यानी ढक्कन के अंदर लगी सीलिंग रिंग को धोते समय नजरअंदाज कर देते हैं। प्रेशर कुकर तो अच्छे से साफ हो जाता है लेकिन हमारा ध्यान गैसकेट पर नहीं जाता। इस छोटी सी गलती की वजह से खाने के कण, चिकनाई और नमी जमा हो सकती है। अगर इसे सही से साफ न किया जाए, तो यह बैक्टीरिया और फफूंद के पनपने का कारण बन सकती है।

मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. तरंग कृष्णा ने हाल ही में इस बारे में बात करते हुए कहा कि अगर रबर गैसकेट को नियमित रूप से या सही से साफ न किया जाए, तो उसमें कीटाणु पनप सकते हैं। इससे पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है।

प्रेशर कुकर के गैसकेट को साफ करना क्यों है जरूरी?

इस विषय में जानकारी लेने के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने Eatfit24/7 की फाउंडर और सेलिब्रिटी आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह से बात की। उन्होंने बताया कि प्रेशर कुकर के गैसकेट को हर इस्तेमाल के बाद धोना चाहिए और इसे वापस लगाने से पहले अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। उनके अनुसार इसे हर इस्तेमाल के बाद धोना चाहिए और हफ्ते में कम से कम एक बार अच्छी तरह साफ करना चाहिए।

उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि रबर गैसकेट में खाने के छोटे-छोटे कण, चिकनाई और नमी फंस जाती है, जो कई बार आंखों से दिखाई नहीं देती। अगर हम इन जगहों को नजरअंदाज करते हैं, तो धीरे-धीरे इन जगहों पर गंदगी जमा होने लगती है। उन्होंने बताया कि कई लोग सिर्फ कुकर के बर्तन को धोने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और गैसकेट को भूल जाते हैं। भाप और खाने के संपर्क में आने वाले हर हिस्से की सफाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हेल्दी खाने के साथ-साथ साफ-सफाई बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।

प्रेशर कुकर के गैसकेट को साफ करने का तरीका

श्वेता शाह के अनुसार कुकर के गैसकेट को साफ करने के लिए हल्का गर्म पानी और माइल्ड डिश सोप लें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और गैसकेट को धोलें और पूरी तरह सूखने के बाद कुकर में वापस लगाएं। गैसकेट को कभी-भी गीला होने पर कुकर में न लगाएं। प्रेशर कुकर को स्टोर करते समय उसका ढक्कन कसकर बंद न करें। ढक्कन थोड़ा खुला रखें ताकि बची हुई नमी अंदर फंसी रहने के बजाय भाप बनकर उड़ जाए।

प्रेशर कुकर के गैसकेट को साफ करते समय हम कुछ छोटी-छोटी गलतियां करते हैं। जैसे गैसकेट पर कई दिनों तक खाने की चीजें छोड़ देना, तेज केमिकल से सफाई करना या टूटी या क्रेक हुई गैसकेट का इस्तेमाल करना। अगर गैसकेट घिस गई है या उसमें दरारें आ गई हैं, तो उसे बदल देना चाहिए। यह साफ-सफाई के साथ-साथ प्रेशर कुकर को सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए भी जरूरी है।

क्या यह बैक्टीरिया और फफूंद का कारण बन सकता है?

श्वेता शाह ने बताया कि यह बैक्टीरिया और फफूंद पनपने का कारण बन सकता है। जब खाने के कण और नमी कई दिनों तक गैसकेट में फंसे रहते हैं, तो वहां बैक्टीरिया और फफूंद पनप सकते हैं। समय के साथ कुकर में अजीब सी बदबू भी आ सकती है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कुकर सही से साफ नहीं किया गया है।

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इस विषय पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सर्वोदय अस्पताल में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कंसल्टेंट डॉ. जगत जोत सिंह गिल का कहना है कि ठीक से काम करने वाले प्रेशर कुकर में खाना पकाने के दौरान पैदा होने वाले तेज तापमान ज्यादा हानिकारक सूक्ष्मजीवों को खत्म करने के लिए पर्याप्त होता है। उन्होंने बताया कि अगर गैसकेट पर फफूंद दिख रही है, उससे बदबू आ रही है या उस पर ज्यादा गंदगी जमी है, तो उसे अच्छी तरह साफ करना चाहिए या बदल देना चाहिए। क्योंकि खाना पकाते समय उसमें गंदगी या कीटाणु आ सकते हैं।

क्या गंदी गैसकेट आंतों के सूजन और कमजोर इम्यूनिटी का कारण बन सकती है?

डॉ. गिल के अनुसार गैसकेट की सफाई न करने से खाने के दूषित होने का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि गंदी गैसकेट अकेले ही आंतों में होने वाली सूजन और इम्यूनिटी को कमजोर करने का कारण बन सकती है। उन्होंने बताया कि किचन में साफ-सफाई न होने से खाने से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। जिसमें उल्टी, दस्त, पेट खराब होना या पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि वह यह दावा नहीं करते हैं कि कुकर की गंदी गैसकेट और आंतों के सूजन या कमजोर इम्यून सिस्टम के बीच कोई वैज्ञानिक संबंध है। इन समस्याओं के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों, बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए किचन की साफ-सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए।