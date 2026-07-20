Gardening Tips: आजकल होम गार्डनिंग का शौक बहुत बढ़ गया है। लोग अपने घर की बालकनी, छत या गार्डन में तरह-तरह के पौधे लगाना पसंद करते हैं। खासतौर पर फूलों और सजावटी इंडोर प्लांट्स घर की खूबसूरती को बढ़ाने के अलावा माहौल को भी खुशनुमा बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन कई बार पौधों में छोटे सफेद रंग के कीट पत्तियों, तनों और नई टहनियों पर चिपक जाते हैं। समय रहते अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये पौधों को कमजोर कर सकते हैं।

पौधों में मिलीबग को हटाने के लिए कई लोग बाजार से मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, कुछ घरेलू चीजों की मदद से भी आप नेचुरल स्प्रे बना सकते हैं, जिसकी मदद से मिलीबग की समस्या को कम किया जा सकता है। अगर आप भी मिलीबग की समस्या से परेशान हैं, तो प्राकृतिक चीजों से घर पर बने स्प्रे की मदद से पौधों की देखभाल कर सकते हैं।

सामग्री

प्याज- 1

लहसुन- 8-10

मिर्च- 2

अदरक- 1 टुकड़ा

पानी- 1 लीटर

बनाने का तरीका

सबसे पहले प्याज, लहसुन, मिर्च और अदरक को अच्छी तरह से धो लें। इसके बाद सभी सामग्री को कूटकर या मिक्सर में पीसकर बारीक पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को एक बर्तन में डालें और उसमें करीब 1 लीटर पानी मिलाएं। इस मिश्रण को ढककर पूरी रात के लिए छोड़ दें, ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह पानी में मिल जाए।

अब अगली सुबह इस मिश्रण को सूती कपड़े या बारीक छलनी की मदद से छान लें। इस पानी को किसी स्प्रे बोतल में भर लें। इस तरह नेचुरल स्प्रे तैयार हो जाएगा, जिसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस्तेमाल करने का तरीका

अगर पौधों में मिलीबग बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें पहले कॉटन या मुलायम कपड़े की मदद से हटाएं। इसके बाद स्प्रे का इस्तेमाल करें। इसे हर 3- 4 दिन के गैप में स्प्रे कर सकते हैं।

किन पौधों पर कर सकते हैं इस्तेमाल

आमतौर पर मिलीबग गुलाब, गुडहल, गुलदाउदी, चमेली, मोगरा, और कई सजावटी पौधों पर देखने को मिल सकते हैं। इन पर आप इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह घरेलू स्प्रे पौधों की देखभाल का एक विकल्प हो सकता है। इसके साथ ही समय-समय पर पौधों की जांच करें और संक्रमित पत्तियों और टहनियों की छंटाई करते रहें। इससे मिलीबग के फैलने की संभावना कम हो सकती है।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।