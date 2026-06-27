Homemade Liquid Fertilizer: आजकल ज्यादातर लोग घरों में पौधे लगाना पसंद करते हैं। इन्हें हरा-भरा बनाए रखने के लिए सही पोषण की जरूरत होती है। कई लोग इसके लिए बाजार से महंगे फर्टिलाइजर खरीदते हैं। लेकिन हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। किचन में रोज इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों की मदद से आप घर पर ही लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। इससे पौधों को पोषण भी मिलेगा और किचन वेस्ट का बेहतर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर आप भी पौधों के लिए जैविक लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करना चाहते हैं तो किचन में मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

केले के छिलके

केले के छिलकों में पोटैशियम और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधों को बढ़ने में मदद कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप 2 या 3 केले के छिलकों को टुकड़ों में काटकर एक जार में पानी के साथ कुछ दिनों के लिए रख दें। इसके बाद पानी को छानकर पौधों की जड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं।

सब्जियों के छिलके

रोजाना घरों में सब्जियों के कई छिलके इकट्ठे हो जाते हैं जिनका इस्तेमाल लिक्विड खाद बनाने में किया जा सकता है। इसके लिए छिलकों को किसी जार में पानी के साथ भरकर करीब 1 या 2 दिन के लिए रख दें। अब इस पानी को छानकर पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं जो पौधे की बेहतर ग्रोथ में मदद कर सकता है।

चावल का पानी

जब भी हम घर पर चावल बनाते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी नाली में फेंक देते हैं। हालांकि इस पानी का इस्तेमाल पौधों में लिक्विड खाद के तौर पर किया जा सकता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। चावल को धोने या पकाने के बाद निकलने वाले पानी को आप पौधों में सीधा डाल सकते हैं।

चायपत्ती का पानी

ज्यादातर लोगों को चाय पीना पसंद होता है। यही वजह है कि हर घर में कम से कम दिन में दो बार तो चाय बनाई जाती है। लेकिन इसकी बची हुई चायपत्ती को अक्सर कचरा समझकर फेंक दिया जाता है। इससे आप लिक्विड खाद तैयार कर सकते ,हैं जो मिट्टी को पोषण देने में मदद कर सकती है। इसके लिए इस्तेमाल की गई चायपत्ती को पहले अच्छे से साफ कर लें। अब इसे पानी में भिगोकर कुछ घंटों के लिए रख दें। इस पानी को छानकर पौधों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

घर पर तैयार किए गए लिक्विड फर्टिलाइजर को सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। जरूरत से ज्यादा लिक्विड फर्टिलाइजर देने पर मिट्टी में नमी बढ़ सकती है, जिससे पौधों की जड़ों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा किसी भी लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल पौधों की किस्म और उनकी जरूरत के अनुसार करें।