वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक संत और भक्ति मार्ग के उपदेशक हैं। वह लोगों को श्रीकृष्ण भक्ति, जीवन मूल्यों और आध्यात्मिक साधना के बारे में प्रवचन के लिए मशहूर हैं। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु, देश के बड़े बिजनेसमैन, खिलाड़ी से लेकर कलाकार तक आए दिन आते रहते हैं। वह लोगों को अध्यात्म के मार्ग पर चलने की सीख देते हैं और साथ ही भक्ति और सनातन धर्म का महत्व भी बताते हैं। प्रेमानंद महाराज द्वारा बताई गई बातों को अगर को व्यक्ति अपने जीवन में अमल कर ले तो वह तमाम परेशानियों से छुटकारा पा सकता है।

आज के समय में लगो छोटी-छोटी परेशानियां आने पर व्याकुल हो जाते हैं, कई बार असफलता मिलने पर लोग निराश होकर हार मान लेते हैं। ऐसे में प्रेमानंद महाराज की ये बातें आपको हिम्मत, हौसला और आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं आध्यात्मिक बदलाव के लिए प्रेमानंद महाराज के कि बातों को याद रखना चाहिए और किस चीज के बिना जीवन खोखला है।

1- कैसे लें निर्णय

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि, जीवन में वही निर्णय लेना चाहिए जो शास्त्र और गुरु से प्रमाणित हो। क्योंकि, ऐसे निर्णय न केवल हमें सही दिशा दिखाते हैं बल्कि जीवन में स्थिरता, विवेक और सफलता की ओर भी ले जाने में मदद करते हैं।

2- इसे काबू करना जरूरी

सनातन धर्म और अध्यात्म की दुनिया में इंद्रियों (आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा) के बारे में विशेष बातें बताई गई हैं। इंद्रियां हमारे जीवन का साधन हैं, लेकिन अगर हम उनके गुलाम बन जाएं तो जीवन असंतुलित हो जाता है। इसलिए उन्हें नियंत्रित रखा जरूरी है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं ‘इंद्रिय संयम के बिना जीवन खोखला है’।

3- मन को अनुशासित कैसे करें

प्रेमानंद महाराज के अनुसार मन को अनुशासित करने के लिए नियमित दिनचर्या आवश्यक है। क्योंकि, हमारा मन स्वभाव से चंचल होता है और अगर उसे सही दिशा न दी जाए तो वह आसानी से भटक जाता है। जब हम हर काम का एक निश्चित समय तय कर लेते हैं जैसे उठने, खाने, पढ़ने, काम करने और आराम करने का समय तो मन धीरे-धीरे उसी ढांचे में ढल जाता है। इससे अनावश्यक और नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलता है और ध्यान एकाग्र होने लगता है। ऐसे में मन को अनुशासित करने के लिए नियमित दिनचर्या जरूरी है।

4- महान तपस्या क्या है

प्रेमानंद्र महाराज के अनुसार अपने कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना महान तपस्या है। दरअसल, यह मनुष्य के धैर्य, संयम और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाता है, भले ही उसमें कठिनाइयां, थकान या विरोध क्यों न आएं, तब वह अपने भीतर की कमजोरी की जीतता है और आत्मबल को मजबूत करता है।

5- भगवान का स्मरण क्यों जरूरी

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अगर भगवान का स्मरण रहेगा, तो घोर विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी। यह स्मरण मनुष्य के लिए किसी न किसी रूप में लाभदायक और कल्याणकारी बन जाती है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करता है, तो उसके भीतर धैर्य, साहस और आत्मबल बढ़ता है, जिससे वह कठिन समय में भी नहीं टूटता है।

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