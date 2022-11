Pregnancy In The Workplace | मां बनना हर महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत और समान रूप से चुनौतीपूर्ण हिस्सा होता है। गर्भावस्था के बाद एक महिला मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से कई बदलावों से गुजरती है। प्रेग्‍नेंसी के दौरान वर्कआउट करना आसान नहीं होता है। डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप कुछ सावधानियां (Avoid these things during pregnancy) बरतेंगे तो आप एक आरामदायक जीवन जी सकते हैं। यदि आप वर्तमान में गर्भवती हैं और कामकाजी हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक से जानते हैं-

पौष्टिक आहार : मां के लिए अपने बच्चे के लिए हेल्दी खाना खाना बहुत जरूरी है। अपने भोजन को संतुलित और पौष्टिक बनाए रखने के लिए अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें। अधिक फोलिक एसिड लेना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे के विकास को बढ़ाता है। फोलिक एसिड वाले खाद्य पदार्थ जैसे एवोकाडो, फूलगोभी, संतरे का सेवन करें। काम के दौरान जंक फूड खाने से बचें। स्ट्रीट फूड या अधिक नमक या चीनी वाली चीजों से बचें। छाछ और ताजा जूस लेना अच्छा हो सकता हैं।

नाश्ता : पहली तिमाही में सुबह सिरदर्द या जी मिचलाना आम बात है। यह आमतौर पर सुबह के समय होता है और आपको अपना दिन शुरू करने में मुश्किल होती है। मतली को कम करने के लिए पूरे दिन स्नैक्स खाएं। इसमें आप ड्राई फ्रूट ( Foods and Beverages to Avoid During Pregnancy) को शामिल करें तो बेहतर होगा। साथ ही अपने लंच बॉक्स में सलाद, फल, बिस्किट पैक रखें।

स्ट्रेस मैनेजमेंट : गर्भावस्था एक महिला पर बहुत तनाव डालती है। इसके साथ काम करने से अतिरिक्त तनाव महसूस होता है। काम पर अपने सहयोगियों और प्रबंधकों के साथ अपने तनाव पर चर्चा करें। उनसे पूछें कि क्या वे जरूरत पड़ने पर घर से काम कर सकती हैं।

ट्रैवल करने से बचें : यदि आप यात्रा कर रहे हैं, तो याद रखें कि यात्रा करने का सबसे सुरक्षित समय 14 से 28 सप्ताह के बीच है। इसलिए जितना हो सके अपनी यात्रा के समय को सीमित करने का प्रयास करें। यदि आपको लंबी यात्रा करनी है, तो वही गाड़ी चुनें जो आपके लिए आरामदायक हो, जिसमें आप पैर फैला सकें।

ब्रेक लेना है जरूरी: काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक (Things to avoid during pregnancy) लेना बहुत जरूरी है। हर घंटे उठें और कुछ मिनट टहलें। यह आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। हिलने-डुलने से भी सूजन कम होती है। काम से कुछ मिनट आराम करें, अपने पैरों को ऊपर रखें और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं। यह आपको भारी काम के दिन के बाद रिचार्ज करने में मदद करेगा।