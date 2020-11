How to Get Rid of Pregnancy Stretch Marks: प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को स्ट्रेच मार्क्स कॉमन समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रेग्नेंसी में शरीर में आने वाले बदलावों की वजह से स्ट्रेच मार्क्स पड़ने लगते हैं।

कई महिलाओं को इन जिद्दी स्ट्रेच मार्क्स की वजह से अपनी पसंद के कपड़े पहनने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केमिकल युक्त क्रीम लगाने से नुकसान हो सकता है क्योंकि प्रेग्नेंसी के दौरान स्किन बहुत मुलायम और नाजुक होती है। ऐसे में कई महिलाएं स्ट्रेच मार्क्स से निजात पाने के लिए घरेलू उपायों का रुख करना पसंद करती हैं।

नारियल का तेल माना जाता है कारगर – प्रेग्नेंसी के जिद्दी निशानों से छुटकारा पाने के लिए नारियल के तेल को बहुत उपयोगी माना जाता है। बताया जाता है कि रोजाना तीन महीने तक नारियल का तेल स्ट्रेच मार्क्स पर लगाने से स्ट्रेच मार्क्स गायब होने शुरू हो जाते हैं। रोजाना नारियल के तेल की कुछ बूंदें लेकर अपने स्ट्रेच मार्क्स पर हल्के हाथ से मसाज करें। जल्द फर्क दिखना शुरू हो जाएगा।

आलू के रस से हो सकता है फायदा – घरेलू उपायों में दाग-धब्बों से मुक्ति पाने के लिए आलू के रस को बहुत अच्छा माना जाता है। जानकारों का मानना है कि रोजाना आलू के रस की कुछ बूंदें को हल्के हाथ से स्ट्रेच मार्क्स पर लगाने से दाग हल्के पड़ने लगते हैं। इससे स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए इस उपाय को स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा पाने में सहायक माना जाता है।

एलोवेरा जेल है जादुई – बताया जाता है कि एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जानकारों का कहना है कि स्ट्रेच मार्क्स से निजात पाने के लिए रोजाना एलोवेरा जेल इस्तेमाल करने से फायदा मिल सकता है। रोज रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल की मोटी परत अपने स्ट्रेच मार्क्स पर लगाएं। इससे स्ट्रेच मार्क्स से जल्द छुटकारा पाया जा सकता है।

नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगाएं – कुछ घरेलू उपायों में यह बताया गया है कि नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगाने से स्ट्रेच मार्क्स से मुक्ति मिल सकती है। बताया जाता है कि रोजाना इस तेल की कुछ बूंदे स्ट्रेच मार्क्स पर लगाने से बहुत जल्द स्ट्रेच मार्क्स दूर होने लगते हैं। जल्द असर पाने के लिए इसे रोज लगाएं।

