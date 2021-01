चर्चित वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami) का एक कथित व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है। प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर हैंडल पर कथित चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। उनके मुताबिक यह चैट अर्णब गोस्वामी और रेटिंग एजेंसी बार्क के सीईओ के बीच बातचीत की है।

प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर हैंडल से स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, ‘यह बार्क के सीईओ और अर्णब गोस्वामी के बीच हुए बातचीत के लीक स्नैपशॉट्स हैं। इन स्क्रीनशॉट से अर्णब गोस्वामी की राजनीतिक गलियारों में पहुंच और तमाम साजिशों का पता लगता है’। प्रशांत भूषण ने आगे लिखा, ‘साथ ही यह भी पता लगता है कि किस तरीके से मीडिया और अपनी पोजीशन का बतौर ब्रोकर दुरुपयोग किया गया।’ भूषण ने ट्ववीट के साथ लिखा, ‘कानून के रास्ते पर चलने वाले किसी भी देश में लंबे समय तक जेल भेजने के लिए ये काफी है’।

आपको बता दें कि अर्णब गोस्वामी और बार्क सीईओ के बीच चैट के कथित लीक स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर किया जा रहा है। ट्विटर यूजर्स अर्णब गोस्वामी हैशटैग के साथ ये कथित चैट शेयर कर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।प्रशांत भूषण के इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए पत्रकार मीना दास नारायण ने लिखा, ‘और हम आपका भरोसा करें? क्या हमें आप एक भी वजह बता सकते हैं, ताकि आपकी बातों पर भरोसा किया जा सके?’

These are a few snapshots of the damning leaked WhatsApp chats between BARC CEO & #ArnabGoswami. They show many conspiracies&unprecedented access to power in this govt; gross abuse of his media&his position as power broker. In any Rule of law country, he would be in jail for long pic.twitter.com/6aGOR6BRQJ

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) January 15, 2021