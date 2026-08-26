अनार खाना तो सभी को पसंद है, लेकिन इसके दाने निकालने बैठो तो हाथ चिपचिपे होने के साथ-साथ नाखूनों पर भी लाल-काले रंग के दाग पड़ जाते हैं। ऊपर से एक-एक दाना निकालने में अच्छा-खासा समय लग जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अनार छीलने का यह आसान तरीका जरूर ट्राई करें। इससे हाथ गंदे किए बिना कम समय में दाने अलग करना आसान हो जाएगा।

अनार बिना हाथ गंदे किए जल्दी कैसे छीलें?

पहले अनार को 4 हिस्सों में काटें

अगर आप मिनटों में अनार के दाने निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले ऊपर और नीचे का छोटा हिस्सा काटकर फल पर मौजूद सफेद परतों की दिशा पहचानें। फिर चाकू से हल्की कटिंग करते हुए इसे 4 हिस्सों में बांट लें। बहुत गहरा काटने की जरूरत नहीं है, वरना दाने कट सकते हैं और रस हाथों पर लग सकता है।

अब एक बड़े बाउल में पानी भरें

इसके बाद आपको एक काम करना है। सबसे पहले अनार के टुकड़ों को पानी से भरे बर्तन में डाल दें। इसके बाद उंगलियों से दानों को हल्के हाथ से अलग करें। पानी के अंदर दाने निकालने से रस के छींटे आसपास नहीं फैलते और हाथों पर भी दाग कम लगते हैं।

सफेद पतली परत को पानी में अलग कर दें

अनार के दानों के साथ जो सफेद हिस्सा निकलता है, वह दानों की तुलना में हल्का होता है। पानी की सतह पर तैरती परत को हाथ या चम्मच से आसानी से निकाल सकते हैं। दाने नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए उन्हें अलग करना आसान रहता है।

दानों को छान लें

जब सारे दाने निकल जाएं, तो पानी को छलनी से छान लें। इसके बाद दानों को एक प्लेट या सूखे बर्तन में निकाल लें। अगर तुरंत नहीं खाना है, तो उन्हें अच्छी तरह सुखाकर एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं।

एक और आसान ट्रिक

अगर हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं करना चाहते, तो अनार को कटोरी के ऊपर पकड़कर चम्मच की मदद से हल्का थपथपाने वाली विधि भी आजमा सकते हैं। इसके लिए अनार को आधा काटकर कटे हिस्से को हथेली पर रखें और ऊपर से चम्मच से हल्के-हल्के थपथपाएं। हालांकि, इसमें रस के छींटे पड़ सकते हैं, इसलिए इसे सिंक के ऊपर या बड़े बर्तन में करना ज्यादा बेहतर है।