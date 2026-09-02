अनार खाने के बाद उसका छिलका सीधा कूड़ेदान में जाता है। अगली बार ऐसा करने से पहले एक बार रुकिए। आप इसे भी इस्तेमाल में ले सकती हैं। अनार के छिलके को अच्छी तरह सुखाकर घर में मौजूद कुछ चीजों के साथ मिलाकर आप Room Freshener बना सकती हैं। अनार के छिलके की हल्की खुशबू के साथ कपूर और कुछ खुशबूदार चीजें मिलाने से इसे घर के किसी कोने में रखा जा सकता है। इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

DIY Room Freshener बनाने के लिए जरूरी सामान

1 अनार का साफ छिलका

1-2 छोटी कपूर की टिकिया

1 छोटा चम्मच सूखे गुलाब की पंखुड़ियां

1 छोटा चम्मच सूखे संतरे या नींबू के छिलके

1 छोटी दालचीनी की स्टिक

3-4 लौंग

3-5 बूंद लैवेंडर या लेमनग्रास Essential Oil

एक छोटी खुली कटोरी, कांच का जार या मलमल की पोटली

ऐसे तैयार करें

सबसे पहले अनार के छिलके को पानी से साफ करके अच्छी तरह पोंछ लें। इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर धूप या हवादार जगह पर तब तक सुखाएं, जब तक इसमें नमी बिल्कुल न रहे। छिलका पूरी तरह सूखा होना जरूरी है, वरना कुछ समय बाद इसमें नमी के कारण खराब होने की समस्या हो सकती है। इसके बाद एक साफ और सूखे बाउल में अनार के सूखे छिलके डालें।

फिर इसमें आपको सूखे गुलाब की पंखुड़ियां, सूखे संतरे या नींबू के छिलके, दालचीनी और लौंग मिला देनी है। आप इसमें अपनी पसंद का Essential Oil भी डाल सकते हैं। आप इसमें लैवेंडर भी डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं है—कुछ बूंदें ही काफी हैं। अब मिश्रण में 1-2 छोटी कपूर की टिकिया रखें। कपूर की मात्रा बढ़ाने के बजाय कम रखना बेहतर है क्योंकि इसकी खुशबू काफी तेज होती है। इसे पीसकर पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है।

इसे आप एक छोटी खुली कांच की कटोरी या जार में डालकर रख सकते हैं। चाहें तो मलमल की छोटी पोटली में भी भर सकते हैं। इसे कमरे के किसी हवादार कोने में रखें, जहां बच्चे या पालतू जानवर इस तक न पहुंच सकें। जब कुछ दिनों बाद खुशबू हल्की लगने लगे, तो मिश्रण को हल्के हाथ से हिलाएं। जरूरत महसूस हो तो Essential Oil की 2-3 बूंदें दोबारा डाली जा सकती हैं। कपूर खत्म होने पर नई छोटी टिकिया रखी जा सकती है।