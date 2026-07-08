अभिनेता और योग शिक्षक विजय जे आनंद ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि रोज एक अनार खाने से त्वचा में प्राकृतिक निखार आ सकता है। दावे के मुताबिक उन्होंने अपनी 17 साल की बेटी सनाया को भी करीब एक महीने पहले रोजाना अनार खाने की सलाह दी थी। उनका कहना है कि जब एक महीने बाद उनकी बेटी ने इसका रिजल्ट बताया तो उन्हें बहुत खुशी हुई।

इस दावे की पुष्टि के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने ठाणे के KIMS हॉस्पिटल्स की चीफ डाइटीशियन अमरीन शेख से बात की। उनका कहना है कि इस दावे में काफी हद तक सच्चाई है। हालांकि, किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों या कुछ विशेष दवाएं लेने वालों को नियमित रूप से अनार खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।

विजय जे आनंद ने क्या कहा?

एक इंस्टाग्राम पोस्ट में विजय जे आनंद ने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी सनाया अपनी उम्र के दूसरे किशोरों की तरह अपनी त्वचा को लेकर काफी सजग रहती है। उन्होंने कहा कि करीब एक महीने पहले उन्होंने उसे रोज़ एक अनार खाने की सलाह दी थी ताकि उसकी त्वचा में प्राकृतिक चमक आ सके।

विजय के मुताबिक, जब उनकी बेटी ने इस आदत से मिले सकारात्मक बदलाव के बारे में बताया तो उन्होंने यह अनुभव अपने फॉलोअर्स के साथ भी साझा किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में अनार को बेहद लाभकारी माना जाता है। उनके अनुसार, रोज एक पूरा अनार खाना चाहिए, जबकि जूस की बजाय फल को साबुत खाना अधिक फायदेमंद होता है।

क्या रोज अनार खाने से त्वचा में निखार आता है?

KIMS हॉस्पिटल्स, ठाणे की चीफ डाइटीशियन अमरीन शेख के अनुसार, इस दावे के पीछे वैज्ञानिक आधार मौजूद है। उन्होंने बताया कि अनार विटामिन C और पॉलीफेनोल्स जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है।

ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं। फ्री रेडिकल्स त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर समय से पहले उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। जब त्वचा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सुरक्षित रहती है, तो वह स्वाभाविक रूप से अधिक स्वस्थ और चमकदार दिखाई देती है।

अनार को खास क्या बनाता है?

अमरीन शेख के मुताबिक, अनार सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत ही नहीं है, बल्कि इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। यह त्वचा की सूजन और जलन को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही, यह कोलेजन के उत्पादन को भी बढ़ावा दे सकता है।

कोलेजन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है, जो त्वचा को कसाव, लचीलापन और जवां बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा, अनार शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है, जिससे त्वचा की प्राकृतिक चमक बनी रहती है।

अनार खाने का सही तरीका क्या है?

विशेषज्ञ के अनुसार, ताजे अनार के दानों की एक छोटी कटोरी रोज खाना सबसे बेहतर विकल्प है। यदि जूस पीना चाहें तो बिना चीनी मिलाया हुआ ताजा अनार का जूस लिया जा सकता है। हालांकि, साबुत फल खाना अधिक लाभकारी माना जाता है क्योंकि इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है।

रोजमर्रा की डाइट में अनार कैसे शामिल करें?

अनार के दानों को नाश्ते में ओट्स, दही या फ्रूट बाउल में मिलाकर खाया जा सकता है। इन्हें सलाद में डाल सकते हैं या फिर दाल और कुछ सब्जियों में मिलाकर हल्का मीठा-खट्टा स्वाद भी दिया जा सकता है।

अमरीन शेख का कहना है कि किसी भी खाद्य पदार्थ का फायदा तभी मिलता है, जब उसे नियमित रूप से खाया जाए। रोज एक सर्विंग या सप्ताह में कई बार अनार का सेवन करना त्वचा और स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

क्या सिर्फ अनार खाने से त्वचा चमकने लगेगी?

विशेषज्ञ का स्पष्ट कहना है कि इसका जवाब ‘नहीं’ है। अनार त्वचा के लिए फायदेमंद जरूर है, लेकिन केवल इसे खाने से ही चमकदार त्वचा नहीं मिल सकती।

स्वस्थ और दमकती त्वचा के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद, धूप से बचाव और तनाव को नियंत्रित रखना भी उतना ही जरूरी है। यदि जीवनशैली सही नहीं है, तो सिर्फ किसी एक फल के भरोसे बेहतर त्वचा की उम्मीद करना सही नहीं होगा।

DISCLAIMER: यह लेख सार्वजनिक डोमेन और जिन विशेषज्ञों से बात की गई है, उनसे मिली जानकारी पर आधारित है। कोई भी रूटीन शुरू करने से पहले हमेशा अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें।