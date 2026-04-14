Poila Boishakh Special Pitha Puli Recipe: पोइला बैसाख 15 अप्रैल यानी बुधवार को है। बंगाली परिवारों में इसे लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं घरों की सफाई चल रही है तो कहीं लोग खरीददारी में जुटे हैं। इस दिन घरों को सजाया जाता है। पूजा-पाठ की जाती है। लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं। इस दिन घरों में तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं। घरों में लूची और आलूर दम, छोलार दाल, भेटकी पातुरी, कोशा मांगशो (मटन करी) बनता है। मिठाइयों में लोग पायेश (चावल की खीर), पीठा पुली, संदेश, मिष्टी दोई , नारियल नाडू बनाते हैं। इस दिन आप चावल के आटे में दूध, खजूर और गुड़ डालकर पोइला बैसाख पर स्वादिष्ट पीठा पुली बना सकते हैं। आइए जानें इसकी रेसिपी।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

2 किलो दूध फूल क्रीम मिल्क

6-7 खजूर गुड़

300 ग्राम कलाकंद

4 चम्मच चीनी

1/2 किलो चावल का आटा

गुड़-खजूर पीठा पुली बनाने की रेसिपी

दूध को किसी बर्तन में डालकर गरम करने रख दें और उसे गाढ़ा कर ले। फिर चावल का आटा गूंद लें। उसके छोटे-छोटे बॉल बना कर उसमें कलाकंद का स्टॉफ भरकर दें। इसे मनपसंद शेप दें। फिर स्टीम में डालकर पका लें । वहीं दूध गाढ़ा होने पर उसमें चीनी डाल दें। उसे अच्छी तरह से पका लें। फिर चावल के पीठा को दूध में डाल दें। धीमी आंच पर पकाएं। इसे बीच-बीच में चलाते रहें। जब दूध गाढ़ा हो जाए तब बर्तन को गैस से उतार दें। उसे ठंडा होने दें। फिर खजूर गुड़ डालकर मिलाएं। फ्रिज में ठंडी होने दें। उसके बाद सर्व करें ।

पुली पीठा बनाने का दूसरा तरीका

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

4-5 कप चावल का आटा

2 नारियल कद्दूकस किया हुया

6-7 चम्मच पाटाली गुड़

4-5 टेबलस्पून चीनी

2-3 इलाइची

1/2 टीस्पून नमक

आवश्यकतानुसार गुड़

पुली पीठा की नोट करें रेसिपी

सबसे पहले नारियल को कद्दूकस करे। फिर कड़ाई में गुड़ और चीनी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़काव करें। इसे धीमी आंच पर गैस में चढ़ा दें । अब जब नारियल पूरी तरह पक जाए और तेल छोड़ने लगे तो हाथों से गोला बनाकर चेक करें। अगर गोला बन रहा है तो समझ जाए कि आपका नारियल का स्टफ़ तैयार है। फिर थोड़ा सा घी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद चावल के आटे को एक बाउल में डाल दें। एक पैन में पानी को हल्का गर्म कर लें। फिर चावल के आटे में गुनगुना पानी डालकर गूंथ लें। आटे को पेड़े का शेप देकर अंदर नारियल का स्टफिंग भरें। गर्म पानी एक बर्तन में होने दें और उसके उपर और एक बर्तन में स्टीम में पकने दें। फिर 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढंककर पकाएं।