घर में पोछा लगाने के बाद फर्श साफ तो हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पोछा लगाने के बाद हल्की-हल्की खुशबू भी आए और बैक्टीरिया भी कम हो जाएं तो उसके लिए आपको एक काम करना है। सफाई के बाद भी कई बार कमरे में कोई खास ताजगी महसूस नहीं होती।

इसके लिए पोछे के पानी में कुछ चीजें मिलाई जा सकती हैं। नींबू के छिलके समेत कुछ आसान विकल्प घर को फ्रेश महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं पोछे के पानी में क्या मिलाना चाहिए और घर को खुशबूदार कैसे बनाएं।

नींबू के छिलके

नींबू का इस्तेमाल करके उसके छिलकों को फेंके नहीं। उसको पोछा लगाते समय पानी में डाल दें। इससे आपको हल्की खुशबू महसूस होगी। नींबू की खुशबू घर में अच्छी फ्रेशनेस देती है।

लैवेंडर या लेमनग्रास की कुछ बूंदें

अगर आप चाहते हैं घर में बहुत अच्छी से खुशबू आए तो आप पानी में essential oil की बूंदें डाल सकते हैं। इससे पोछा लगाने के बाद कमरे में फ्रेश खुशबू महसूस हो सकता है।

फ्लोर क्लीनर

अगर आपका मकसद फर्श की सफाई के साथ बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणुओं को भी कम करना है, तो ऐसा फ्लोर क्लीनर इस्तेमाल करें जिसके लेबल पर कीटाणुनाशक होने की जानकारी दी गई हो। इसे जितनी मात्रा में इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, उतनी ही मात्रा लें और पैकेट पर दिए निर्देशों को जरूर पढ़ें।

साबुन या डिटर्जेंट वाला क्लीनर

रोजाना पोछा लगाने के लिए साबुन या डिटर्जेंट वाला क्लीनर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे फर्श की गंदगी और धूल साफ होती है और कई तरह के सूक्ष्मजीव भी हट जाते हैं। हालांकि, इसे हर तरह के बैक्टीरिया को खत्म करने वाला समझना सही नहीं है।

खुशबू के लिए एक आसान मिश्रण

लेमन-ऑरेंज फ्रेश मॉपिंग वॉटर

1 लीटर पानी

1 कप नींबू और संतरे के साफ छिलके

1–2 कप पानी और

छिलकों को पानी में करीब 5–10 मिनट हल्का उबालें, फिर पानी ठंडा होने दें और छान लें। इसे पोछे की बाल्टी के पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे सीधे छिलके डालने की तुलना में खुशबू थोड़ी बेहतर तरीके से पानी में आ जाएगी।