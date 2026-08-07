प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करके हथकरघा (हैंडलूम) उत्पाद खरीदने और दुनिया के लोगों का ध्यान इसके प्रति खींचने के लिए GRWM वीडियो बनाकर शेयर करने को कहा। हाथों में हथकरघा से बना गमछा लेकर उन्होंने कहा इससे देश के बुनकरों और छोटे-छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी। बता दें कि 7 अगस्त यानी शुक्रवार को राष्ट्रीय हैंडलूम-डे मनाया जा रहा है।

वीडियो में मोदी ने लोगों से हैंडलूम उत्पादों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आह्वान करते हुए कहा कि यह हमारे प्रयास से हस्तकरघा कारीगरों का जीवन बेहतर कर सकता है। इससे बुनकरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ताकत मिलेगी। देखते ही देखते पीएम मोदी का यह वीडियो वायरल हो गया। खबर लिखे जाने तक इंस्टग्राम पर इस वीडियो को 49M लोगों ने देखा और 4.7M लोगों इसे लाइक किया। आइए जानें इसके बारे में।

क्या होता है GRWM वीडियो ?

GRWM (Get Ready With Me) सोशल मीडिया का एक लोकप्रिय वीडियो फॉर्मेट है, जिसमें क्रिएटर्स किसी खास मौके—जैसे ऑफिस, कॉलेज, पार्टी या किसी कार्यक्रम—के लिए तैयार होने की पूरी प्रक्रिया दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। इसमें कपड़े चुनने, तैयार होने, मेकअप करने या एक्सेसरीज पहनने तक का सफर दिखाया जाता है।

पीएम मोदी ने कहा- ‘साथियों, 1905, 7 अगस्त, हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन-जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त, हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हैंडलूम डे मनाने का मतलब है, हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से, अपने छोटे-छोटे घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं। और नई-नई वैराइटीज होती है। आप देखिए ना, क्या कुछ नहीं है।’

नेशनल हैंडलूम डे से जुड़ा इतिहास

ब्रिटिश सरकार ने जब बंगाल विभाजन की घोषणा की, तो इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन शुरू हुए। इस दौरान 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में सभा हुई। जहां स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उस समय कपड़ा इस आंदोलन का प्रतीक बना और लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार (बॉयकॉट) किया। साथ ही देश में बने कपड़ों को अपनाने पर जोर दिया। यही वजह है कि 7 अगस्त को ही नेशनल हैंडलूम डे के लिए चुना गया।

कब हुई नेशनल हैंडलूम डे की शुरुआत

भारत में पहला नेशनल हैंडलूम डे (राष्ट्रीय हथकरघा दिवस) 7 अगस्त 2015 को मनाया गया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य हैंडलूम प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन बुनकरों और कारीगरों को भी सम्मान देना है, जो अपनी अद्भुत कला से भारत की पारंपरिक पहचान को जीवित रखने का काम करते हैं।

नेशनल हैंडलूम डे मनाने के पीछे उद्देश्य

नेशनल हैंडलूम डे भारतीय बुनकारों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। जिससे देश की पारंपरिक बुनाई कला को संरक्षित रखा जा सके। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, ग्रामीण रोजगार और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूती देने, पर्यावरण-अनुकूल कपड़ों को बढ़ावा देने और युवाओं को भारत की प्राचीन संस्कृति और कला से जोड़कर रखने में अहम भूमिका निभाता है। इस खास दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रयासों को मजबूत करना है।