भारत का हस्तशिल्प देश की विविध संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। हाथों और सरल औजारों से बनी ये कलाकृतियां पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती हैं और स्थानीय पहचान को दर्शाती हैं। यहां आपको हर शहर-गांव में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जिनकी कहानियां वर्षों पुरानी होंगी। साड़ी की बुनाई, दीवारों पर छपी कलाकृतियों से लेकर बर्तनों तक पर बनी बारीक डिजाइन सदियों पुरानी परंपरा की गाथा सुनाती हैं। ये वस्तुएं अपने भीतर सदियों पुरानी परंपराओं, लोककलाओं और जीवनशैली की कहानियां समेटे रहती हैं। भारत में बर्तनों पर कलाकृतियों की संस्कृति भी काफी प्राचीन है। ‘उरली’ भी उन्हीं में से एक है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम को उपहार के रूप में भेंट किया है। आइए जानते हैं भारत की फिजाओं में ‘उरली’ की बयार कब से बहती आ रही है और हमारी संस्कृति में किस तरह रची बसी है।

दक्षिण भारत की पहचान है उरली

आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि भारत में बर्तनों पर कलाकृतियों की संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से चली और रही है और आज भी जीवित है। यहां मिट्टी और धातु के बर्तनों को दैनिक उपयोग के साथ-साथ कला, अनुष्ठान और क्षेत्रीय पहचान का माध्यम माना जाता है। उरली का मुख्य संबंध दक्षिण भारत खासकर केरल और तमिलनाडु की पारंपरिक शिल्पकला, रसोई और गृह-सज्जा से जोड़ा जाता है। उरली का दक्षिण भारत, खासकर केरल की संस्कृति में खास महत्व है। कभी रसोई में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला यह पात्र आज घरों की सजावट, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का भी हिस्सा बन चुका है।

उरली क्या है

उरली एक चौड़े मुंह और गोलाकार आकार वाला पात्र है। इसका तल सपाट या हल्का घुमावदार और किनारे चौड़े होते हैं। पारंपरिक रूप से इसे कांसे, पीतल और तांबे जैसी धातुओं से बनाया जाता रहा है। हालांकि, अब इसे चांदी तथा दूसरी धातुओं से भी तैयार किया जाता है। यह एक मजबूत और भारी पात्र होता है। इसके आकार और मोटाई के चलते धीमी आंच पर इसमें खाना पकाना उपयुक्त माना जाता है। इसमें भोजन को लंबे समय तक पकाया जा सकता है। केरल में पायसम जैसी मिठाइयां और देर तक पकने वाले दूसरे व्यंजन को भी बनाने के लिए उरली का इस्तेमाल किया जाता है।

आज के समय में उरली अलग-अलग आकारों में मिलती है। छोटी उरली का इस्तेमाल घरों की सजावट और फूल रखने के लिए किया जाता है, बड़ी उरली खाना पकाने और बड़े सामूहिक आयोजनों में विशाल पात्र भी इस्तेमाल किए जाते हैं।

केरल की संस्कृति में रची-बसी है उरली (Photo Source: Gemini)

उरली का इतिहास

उरली का इतिहास दक्षिण भारत की पारंपरिक रसोई और धातु शिल्पकला से जुड़ा हुआ माना जाता है। खासकर केरल के उन इलाकों से इसका संबंध माना जाता है, जहां पीतल और कांसे के बर्तन बनाने की परंपरा विकसित हुई। पुराने समय में लोग मिट्टी और धातु के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, तब उरली रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी। समय के साथ उरली का इस्तेमाल मंदिरों, धार्मिक आयोजनों, विवाह समारोहों और सामूहिक भोज में भी किया जाने लगा। इसकी शुरुआत को लेकर सटीक जानकारी नहीं। लेकिन इसे दक्षिण भारत की पुरानी धातु शिल्प परंपरा और खानपान की संस्कृति का हिस्सा जरूर माना जाता है।

धातु और कला

पारंपरिक उरली बनाने के लिए विशेष रूप से कांसे का इस्तेमाल किया जाता है। बेस मेटल या घंटा धातु मुख्य रूप से तांबे और टिन की मिश्रधातु होती है। वहीं, केरल में इसे बनाने का काम पारंपरिक धातु कारीगर करते रहे हैं, जिन्हें मूशारी कहा जाता है। ये कारीगर धातु ढलाई की अपनी पीढ़ियों पुरानी कला के लिए प्रसिद्ध हैं।

बनाने का तरीका

उरली को तैयार करने में कई चरण शामिल होते हैं।

सबसे पहले मिट्टी और दूसरी प्राकृतिक सामग्रियों की मदद से पात्र का सांचा तैयार होता है।

पारंपरिक लॉस्ट वैक्स तकनीक के जरिए मोम से उरली का आकार और उस पर बनने वाली बारीक आकृतियां तैयार की जाती हैं।

तांबे और टिन जैसी धातुओं को उचित अनुपात में मिलाकर गर्म किया जाता है।

पिघली हुई धातु को तैयार सांचे में डाला जाता है। ठंडा होने के बाद मिट्टी का सांचा तोड़कर धातु का पात्र निकाला जाता है।

अंत में पात्र की सतह को साफ कर उसकी घिसाई और पॉलिश की जाती है। कई बार नक्काशी भी की जाती है।

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