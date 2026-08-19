किचन की सफाई तो हम रोज करते हैं, लेकिन किचन में इस्तेमाल होने वाले डिब्बों को रोज साफ करके रखना संभव नहीं है। कुछ लोग प्लास्टिक के डिब्बे यूज करते हैं तो कोई स्टील के कंटेनर का इस्तेमाल करता है। कई बार ऐसा होता है कि डिब्बे देखने में साफ होते हैं, लेकिन हाथ लगाते ही उन पर चिकनाहट महसूस होने लगती है।

खासकर गैस के आसपास रखे डिब्बों पर धीरे-धीरे तेल-चिकनाई की ऐसी परत जम जाती है कि उन्हें धोने के बाद भी चिपचिपापन पूरी तरह नहीं जाता। कई लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है कि प्लास्टिक के डिब्बे ज्यादा चिपचिपे होते हैं या स्टील के? इसका जवाब सिर्फ इतना नहीं है कि एक अच्छा और दूसरा खराब है। असली फर्क डिब्बे की सतह और उसके इस्तेमाल के तरीके से पड़ता है।

पुराने प्लास्टिक के डिब्बों में क्यों रह जाती है ज्यादा चिकनाई?

प्लास्टिक के डिब्बे इस्तेमाल करने और बार-बार रगड़कर धोने की वजह से खुरदरे हो सकते हैं। ऐसे में इन बारीक खरोंचों में तेल और खाने के छोटे कण फंस सकते हैं। यही वजह है कि कई बार पुराने प्लास्टिक के डिब्बे धोने के बाद भी हाथ में चिपचिपे लगते हैं। इसलिए सिर्फ प्लास्टिक होने की वजह से नहीं, बल्कि डिब्बा पुराना और खुरदुरा होने की वजह से भी उसे साफ करना मुश्किल हो सकता है।

स्टील के डिब्बे भी पूरी तरह बच नहीं पाते

स्टील के डिब्बे की सतह आमतौर पर चिकनी होती है, इसलिए उस पर जमी तेल की परत साफ करना आसान लग सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्टील के डिब्बे कभी चिपचिपे नहीं होंगे।

अगर स्टील का डिब्बा लगातार गैस के पास रखा रहता है, उस पर तेल के छींटे पड़ते हैं और कई दिनों तक उसे ठीक से साफ नहीं किया जाता, तो उस पर भी तेल और धूल की परत जम सकती है। स्टील पर भी बहुत रफ स्क्रबर चलाने से खरोंच पड़ सकती हैं, जिससे सफाई और मुश्किल हो सकती है।

प्लास्टिक के चिपचिपे डिब्बे को ऐसे करें साफ

सबसे पहले डिब्बे पर जमी अतिरिक्त चिकनाई को टिश्यू या पेपर से हल्के हाथ से पोंछ लें। इसके बाद उसे गुनगुने पानी और डिशवॉश लिक्विड से साफ करें।

अगर चिकनाई ज्यादा जमी है, तो डिब्बे को कुछ देर गर्म साबुन वाले पानी में रखने के बाद सॉफ्ट स्पंज से साफ कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर हल्का पेस्ट बनाएं और धीरे-धीरे रगड़ें।

ध्यान रखें कि प्लास्टिक के डिब्बे पर बहुत रफ स्क्रबर या स्टील वूल इस्तेमाल न करें। इससे सतह पर और खरोंच पड़ सकती हैं।

स्टील के डिब्बे की जिद्दी चिकनाई कैसे हटाएं?

स्टील के डिब्बे को भी पहले गर्म या गुनगुने साबुन वाले पानी से साफ करें। अगर तेल की मोटी परत जम गई है तो उसे कुछ देर ऐसे ही भिगोकर छोड़ दें। इसके बाद नॉन-अब्रैसिव स्पंज से साफ करें।

जिद्दी चिकनाई के लिए बेकिंग सोडा और पानी का हल्का पेस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सफाई के बाद डिब्बे को अच्छी तरह धोकर सुखाना भी जरूरी है।

डिब्बे दोबारा चिपचिपे न हों तो ये काम करें

सिर्फ डिब्बे धो देना ही काफी नहीं है। अगर आप उन्हें गैस के बिल्कुल पास रखते हैं, तो तेल की हल्की परत बार-बार उन पर जम सकती है। कोशिश करें कि डिब्बों को सीधे चूल्हे के पास रखने के बजाय थोड़ी दूरी पर रखें।

इसके अलावा तेल वाले हाथों से बार-बार डिब्बों को छूने से भी उन पर चिकनाई फैलती है। किचन की सफाई करते समय सिर्फ सामने वाली सतह नहीं, बल्कि ढक्कन, किनारों और नीचे के हिस्से को भी साफ करें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य घरेलू सफाई के लिए है। अलग-अलग तरह के प्लास्टिक और डिब्बों की सतह के अनुसार सफाई का तरीका अलग हो सकता है। सफाई करते समय बहुत तेज केमिकल या ऐसे स्क्रबर का इस्तेमाल करने से बचें, जो सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं।