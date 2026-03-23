गर्मियों में हर घर में पानी को ठंडा करने के लिए उन्हें बोतलों में भरकर फ्रिज में रखा जाता है। ऐसे में घरों में पिछले साल की रखीं बोतलों को फिर से बाहर निकाला जाने लगा है। वहीं कई लोग बाजार से नई बोतल भी खरीदकर लाने लगे हैं। यूं तो पानी को कांच की बोतल में स्टोर करना अच्छा माना जाता है।

लेकिन जिनके घर में बच्चे छोटे होते हैं वो कांच की बोतल इस्तेमाल करने से थोड़ा बचते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही करने पर वह टूट जाती हैं। ऐसे में अगर आपके यहां भी प्लास्टिक की बोतलों को इस्तेमाल किया जाता है तो समय-समय पर उनकी सफाई करना भी जरूरी होता है। बोतल की सफाई नहीं करने से उसमें गंदगी, बैक्टीरिया, बदबू और पीली परत जमा हो जाती है। गंदी बोतल आपको बीमार भी कर सकती है। आइए जानें इसके बारे में।

नमक और नींबू

गंदी बोतल को साफ करने और उसमें से आने वाली महक को दूर करने के लिए आप नमक और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बोतल में 1-2 चम्मच नमक डालें। फिर आधा नींबू निचोड़कर हल्का गर्म पानी डालें। इसे अच्छे से हिलाएं। फिर बोतल साफ होने पर साफ पानी से धो लें।

नींबू और नीम का पानी

अगर आपने नई प्लास्टिक की बोतल खरीदी है तो भी आप उसे साफ करके ही इस्तेमाल करें। इसके लिए नीम का पानी और नींबू चाहिए होगा। सबसे पहले पानी में नीम के पत्ते और नींबू के टुकड़े डालें। इसे करीब 10 मिनट उबालें। प्लास्टिक, कांच और स्टील सभी तरह की बोतल को आप इससे साफ कर सकते हैं। इन बोतलों को 20 मिनट के लिए इस पानी में रख दें। इसके बाद बोतलों को साबुन से धो लें।

बेकिंग सोडा और नींबू का रस

प्लास्टिक की गंदी बोतल को साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा और नींबू का रस बराबर मात्रा में लें। इसमें गर्म पानी मिलाएं। इस घोल को पानी की बोतलों में डालें। इसके बाद बोतलों को डिश वॉश से धो लें। पानी से बोतलों को धोकर साफ करें।

गर्म पानी और बेकिंग सोडा

अगर आपकी बोतल गंदी और चिपचिपी हो गई है तो साफ करने के लिए गर्म पानी लें। उसमें बेकिंग सोडा मिलाएं। थोड़ा सा नमक मिलाएं। पानी की बोतलों को इस 15 मिनट डुबो दें। फिर इन्हें रगड़कर साफ कर लें।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें