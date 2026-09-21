क्या आपके किचन में भी ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे हैं जिन्हें कितनी भी बार धो लें, हल्दी का पीला रंग जाने का नाम नहीं लेता है? ऊपर से लाल मिर्च, गरम मसाला या तेल वाला डिब्बा और भी ज्यादा गंदा दिखने लगता है। कई बार साबुन और स्क्रबर से रगड़ने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता। तब मन करता है कि डिब्बा ही फेंक दें या फिर उसे हटाकर नया डिब्बा ले आएं। लेकिन अगली बार ऐसा करने से पहले घर में मौजूद कुछ चीजों से ये आसान तरीके आजमाकर देखिए। ये तरीके दाग को हल्का करने और प्लास्टिक को पहले से साफ दिखाने में मदद कर सकते हैं।

प्लास्टिक के डिब्बे से हल्दी और मसालों के दाग हटाने के तरीके

बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट

हल्दी के पुराने दाग को हटाने के लिए आप यह तरीका आजमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में थोड़ा बेकिंग सोडा लें। फिर उसमें इतना पानी मिलाएं कि गाढ़ा पेस्ट बन जाए। इसके बाद पेस्ट को डिब्बे के पीले हिस्से पर लगाकर करीब 10–15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर नरम स्पंज से हल्के हाथों से रगड़कर धो लें। इस बात का ख्याल रखें कि इसे बहुत जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुरदरे स्क्रबर से प्लास्टिक की सतह पर महीन खरोंच पड़ सकती है।

नींबू और धूप का तरीका

अगर डिब्बे पर हल्दी का रंग हल्का लेकिन चारों तरफ फैला हुआ है तो नींबू और धूप वाला तरीका आजमा सकते हैं। इसके लिए डिब्बे के दाग वाले हिस्से पर थोड़ा नींबू का रस लगाएं। फिर इसे कुछ समय के लिए धूप में खुला छोड़ दें। इसके बाद सामान्य तरीके से धो लें। धूप में रखने से पहले डिब्बे को अच्छी तरह साफ कर लें और बहुत लंबे समय तक तेज धूप में न छोड़ें।

सफेद सिरका और पानी

सफेद सिरका भी किचन में सफाई के काम आ सकता है। एक हिस्से सिरके में करीब एक हिस्सा पानी मिलाकर घोल तैयार करें। इसे डिब्बे में डालकर या दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं। फिर डिशवॉशिंग लिक्विड और पानी से अच्छी तरह धो लें। सिरके का इस्तेमाल करने के बाद डिब्बे को अच्छी तरह धोकर सुखाना जरूरी है, ताकि उसकी गंध न रह जाए।

गुनगुने पानी के साथ डिशवॉशिंग लिक्विड करें ट्राई

कई बार समस्या सिर्फ हल्दी की नहीं होती। मसाले के साथ तेल की चिकनाई भी प्लास्टिक पर चिपक जाती है और फिर दाग ज्यादा गहरा दिखाई देता है। ऐसे में पहले डिब्बे को गुनगुने पानी और डिशवॉशिंग लिक्विड में कुछ देर भिगोएं। इसके बाद नरम स्पंज से साफ करें। अगर डिब्बा बहुत पुराना है तो इस प्रोसेज को एक बार दोहराया जा सकता है।

बेकिंग सोडा और डिशवॉशिंग लिक्विड वाला नुस्खा

अगर सिर्फ बेकिंग सोडा से दाग हल्का नहीं हुआ तो इसका एक आसान पेस्ट बनाया जा सकता है। थोड़ा बेकिंग सोडा और कुछ बूंद डिशवॉशिंग लिक्विड और थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे डिब्बे के दाग पर लगाएं और करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद नरम स्पंज से साफ करके पानी से अच्छी तरह धो लें।

बेकिंग सोडा और नींबू का करें इस्तेमाल

पुराने पीले निशान के लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा नींबू का रस मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों को मिलाते ही झाग बन सकता है, इसलिए मिश्रण को धीरे-धीरे तैयार करें। इसे दाग वाली जगह पर लगाकर थोड़ी देर छोड़ें और फिर नरम स्पंज से साफ कर लें। आखिर में डिब्बे को पानी और डिशवॉशिंग लिक्विड से अच्छी तरह धो लें।

डिब्बे को धूप में अच्छी तरह सुखाएं

कई बार हम डिब्बा धोकर तुरंत बंद करके रख देते हैं। खासकर अगर उसमें हल्दी या मसाले के दाग हों तो पूरी तरह सूखने देना जरूरी है। डिब्बे को धोने के बाद पानी झटककर उसे खुला रखकर अच्छी तरह सूखने दें। हल्के दाग वाले प्लास्टिक को कुछ समय के लिए रोशनी में रखना भी मदद कर सकता है।