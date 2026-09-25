Leaf Propagation Plants: घर हो या बगीचा माहौल को खुशनुमा बनाने, सुंदरता बढ़ाने, हवा को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में पौधे अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि बाहर ही नहीं बल्कि घरों के अंदर भी तरह-तरह के फूलों वाले, सजावटी और सब्जियों वाले पौधे लगाए जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पौधा लगाने के लिए बीज या कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पत्तियों से भी पौधा तैयार किया जा सकता है। दरअसल हम आपको ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें उगाने के लिए आपको सिर्फ एक पत्ती की जरूरत होगी। आइए जानते हैं पत्ती से उगने वाले पौधे, जो घर की सुंदरता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

जेड पौधा (Jade Plant)

जेड पौधा एक सक्यूलेंट पौधा है, जिसकी पत्तियां मोटी, चिकनी और अंडाकार की होती हैं। इस पौधे की खासियत है कि यह कम पानी में भी अच्छी तरह विकसित हो सकता है। क्योंकि इसकी पत्तियां और तने पानी को जमा करके रखते हैं। इसे आप बगीचे, बालकनी या इंडोर प्लांट की तरह लगा सकते हैं।

लगाने का तरीका

जेड प्लांट की पत्तियां मोटी और अंडाकार होती हैं। इसे लगाने के लिए सिर्फ पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले पत्ती लें और इसे लगभग 1 या 2 दिन तक सूखने दें। अब नम मिट्टी में इसे रख दें। जब इसकी पत्तियों से जड़ें विकसित होने लगें, तो इसे गमले में अच्छी तरह लगा दें। जड़ें विकसित होने में करीब 2 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है।

स्नैक प्लांट (Snake Plant)

स्नैक प्लांट बहुत ही सुंदर सजावटी पौधा है, जिसे ज्यादातर लोग अपने घर को सजाने के लिए लगाते हैं। इसे अक्सर आपने पौधे से लगाते हुए देखा होगा, लेकिन आप इसकी पत्तियों से भी पौधा विकसित कर सकते हैं। इस पौधे को ज्यादा तेज धूप की जरूरत नहीं होती है।

पत्ती से कैसे उगाएं?

सबसे पहले स्नैक प्लांट की पत्ती लें और इसे 3 से 3 इंच के टुकड़ों में काट लें। अब इन पत्तियों को पानी में आधा डुबोकर रख दें। इसे आप कोकोपीट और परलाइट के मिश्रण में भी लगा सकते हैं। पत्तियों से जड़ें विकसित होने में करीब 4 से 8 हफ्ते का समय लग सकता है। जब जड़ें विकसित होने लगें, तो इसे गमले में लगा दें।

बेगोनिया (Begonia)

बेगोनिया में सुंदर फूल लगते हैं, जिसकी वजह से इसे ज्यादातर लोग घरों में लगाना पसंद करते हैं। यह एक सजावटी पौधा है। इसे आप घर के अंदर या बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। इस पौधे को सुबह की हल्की धूप और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी पसंद है।

इस तरह उगाएं

बेगोनिया को पत्ती की मदद से आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए पत्ती लें और इसे बीच से काट दें। पत्ते को नम मिट्टी में रखें। इसे सिर्फ नमी युक्त कोकोपीट में भी लगाया जा सकता है। इसकी जड़ों को विकसित होने में लगभग 2 से 4 हफ्तों का समय लग सकता है। जब इसकी जड़ें 1 से 2 इंच लंबी हो जाए और नई पत्तियां निकलने लगें, तो इसे गमले में अच्छी तरह लगाएं।

पोर्टुलाका (Portulaca)

रंग-बिरंगे फूलों वाला पौधा पोर्टुलाका बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे ज्यादातर लोग अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि यह कम देखभाल में भी आसानी से लग सकता है। इस पौधे को धूप में रखें ताकि इसकी ग्रोथ तेजी से हो सके। इन पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती।

लगाने का तरीका

पत्ती से पोर्टुलाका पौधा आसानी से उग सकता है। इसके लिए अच्छी पत्तियां चुनें या फिर आप अच्छी पत्तियों वाला तना चुन सकते हैं। इसे नम मिट्टी में रखें जिसका ड्रेनेज अच्छा हो। इसे मिट्टी में गाड़े न बल्कि ऊपर रख दें। पत्तियों से जड़ें करीब 7 से 14 दिनों में आ सकती हैं। जब इसमें जड़ें आने लगें और पौधा अच्छी तरह विकसित हो जाए, तो इसे मिट्टी में अच्छी तरह लगाएं। इस पौधे को लगने में करीब 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं।

गैस्टेरिया (Gasteria)

गैस्टेरिया एक सजावटी पौधा है, जिसे बालकनी, लिविंग रूम या बेडरूम में रखा जा सकता है। यह कम जगह और कम देखभाल में आसानी से बढ़ सकता है। इस पौधे को सीधे धूप में रखने की बजाय छाए में रखें। जब मिट्टी में पानी सूख जाए, तब ही पौधे को पानी दें।

इस तरह लगाएं

इसे लगाने के लिए पौधे की जरूरत नहीं है बल्कि पत्ती से भी इसे लगाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक हेल्दी पत्ता लें और इसे लगभग एक या दो दिन के लिए सूखने दें। अब इसे नम मिट्टी के मिश्रण में रखें। जिसमें कोकोपीट और परलाइट हो। इस पत्ते को मिट्टी के अंदर न लगाएं। लगभग 3 से 6 हफ्तों में पत्तों से जड़ें विकसित होने लग सकती हैं। जब पत्तों से लगभग 2 से 3 इंच तक जड़ें निकलने लग जाएं और नई पत्तियां आने लगें, तो इसे मिट्टी के अंदर ट्रांसप्लांट (लगाना) कर सकते हैं।