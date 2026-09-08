Goa Travel Guide: आजकल फिजिकल हेल्थ के साथ-साथ मेंटल हेल्थ पर भी काफी ध्यान दिया जाता है। यही वजह है कि अपनी व्यस्त लाइफस्टाइल से कुछ समय निकालकर लोग शांत और प्राकृतिक जगहों पर घूमना पसंद करते हैं। खासतौर पर शहरों में रहने वाले लोग भीड़भाड़ से दूर समय बिताने और घूमने के लिए खूबसूरत जगहों की तलाश में रहते हैं। बजट और कम समय में ट्रिप के लिए भारत बेहतरीन देश है। जहां पर आपको हसीन वादियां, प्राकृतिक खूबसूरती और समुद्र तट के आकर्षक नजारों से घिरी कई जगह आसानी से मिल जाएंगी। मौसम के अनुसार ट्रिप के लिए सही जगह लाइफ में बेहतरीन अनुभव जोड़ सकती है।

सितंबर का महीना चल रहा है और ऐसे में कई लॉन्ग वीकेंड भी पड़ रहे हैं। इस दौरान आप कुछ खास जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। गोवा भी इनमें से है जहां पर ज्यादातर लोग एक न एक बार जाने की प्लानिंग जरूर करते हैं। अगर आप भी गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो जाने से पहले यहां दी गई ट्रैवल गाइड को पढ़ सकते हैं। ये आपके सफर को यादगार और आसान बनाने में मदद कर सकता है।

क्या सितंबर में गोवा जाना चाहिए?

इस महीने गोवा में कम बारिश होती है जिसकी वजह से यहां पर घूमने का प्लान किया जा सकता है। यह मानसून की विदाई का समय है। ऐसे में हल्की धूप खिली रहती है और मौसम काफी सुहावना रहता है। हालांकि बारिश हो सकती है, तो अपने साथ रेनकोट या छाता जरूर रखें। जब बारिश नहीं होती है, तो हल्की उमस हो सकती है। लेकिन ज्यादा गर्मी नहीं होती जिसकी वजह से घूमने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो सकती। जाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर चेक कर लें।

मानसून के दौरान बीच पर थोड़ी पाबंदियां रहती हैं। गर्मी के समय जहां आप बीच पर कहीं भी घूम सकते हैं और पानी के अंदर जा सकते हैं। वहीं बारिश के मौसम में आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। कम बारिश के दौरान आपको पानी के अंदर जाने के लिए परमिशन मिल सकती है। इस मौसम में कम लोग आते हैं, तो बीचों पर काफी शांति और सुकून रहता है। अगर आप अकेले समय बिताना चाहते हैं, तो इस समय आ सकते हैं।

बीच के पास मौजूद रेस्टोरेंट में आप समुद्री नजारों को देखते हुए खाने का लुत्फ ले सकते हैं। अगर आपको बारिश के समय नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, तो ऐसे में नॉर्थ गोवा घूमने का प्लान करें। साउथ गोवा में आपको नॉर्थ गोवा के मुकाबले ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है।

ठहरने की व्यवस्था

गोवा में आप अपने बजट के अनुसार रुकने की व्यवस्था देख सकते हैं। यहां पर आपको हर तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार गोवा जा रहे हैं, तो इस समय कारामबोलिम, बागा और कलांगुट ठहरने के लिए रूम देख सकते हैं। यहां से कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स पास में हैं। वहीं बीच के पास मौजूद ठहरने की जगह इस समय बंद रहती हैं।

सितंबर में भी कई सारे लोग गोवा को एक्सप्लोर करने आते हैं। इस समय आपको यहां ज्यादातर इंडियन टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। शाम के समय यहां काफी लोग बीच पर समय बिताने आते हैं। गर्मियों में धूप बहुत तेज होती है जिसकी वजह से घूमना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि कई लोग मानसून में यहां घूमने आते हैं।

पहुंचने का तरीका

गोवा आप फ्लाइट या ट्रेन दोनों तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। गोवा के नजदीकी एयरपोर्ट डाबोलिम एयरपोर्ट और मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा है। ट्रेन से आप थिविम रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जो गोवा से काफी नजदीक है। गोवा में लोकल टैक्सी और बस चलती हैं। रुकने वाली जगह से आप स्कूटी रेंट पर लेकर जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।