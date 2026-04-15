सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि पेरेंट्स को भी गर्मियों की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार रहता है, ताकि वे परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकें। भारत में घूमने के लिए शानदार और खूबसूरत जगहों की कमी नहीं है, लेकिन कई बार यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसी कौन-सी जगह चुनी जाए, जहां प्राकृतिक नजारों के बीच शांति और सुकून के कुछ पल बिताए जा सकें। किसी को हिल स्टेशन पर जाना पसंद है, तो कई लोग समुद्र किनारे बैठकर लहरों की आवाज में सुकून ढूंढता है। वहीं, कुछ लोग ऐतिहासिक जगहों पर जाना पसंद करते हैं। अगर आप भी इस बार गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के साथ समुद्र किनारे सुकून भरे पल बिताने का प्लान बना रहे हैं, तो भारत की इन 7 खूबसूरत डेस्टिनेशंस को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

भारत में कई ऐसे समुद्री तट हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। यहां का नीला साफ पानी, सुनहरी रेत, ठंडी समुद्री हवा मन को सुकून देने वाली होती है। शहर के शोर-शराबे से दूर आप यहां अपने परिवार संग खूबसूरत सनसेट और सनराइज का आनंद लेते हुए सुकून के पल बिता सकते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में यहां घूमना ज्यादा बेहतर होता है।

1- राधानगर बीच, अंडमान आइसलैंड

एशिया के सबसे बेहतरीन समुद्र तटों में से एक अंडमान आइसलैंड का राधानगर बीच अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहां की सफेद रेत, साफ पानी और चारों ओर फैले हरे-भरे जंगल इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। यहां पर आप स्विमिंग, वॉक और सूर्यास्त का आनंद उठा सकते हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में आप यहां जाने का प्लान बना सकते हैं।

2- पालोलेम बीच, गोवा

गोवा अपने समुद्री तट, नाइटलाइफ, किलों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर है। हालांकि, सबसे अधिक यहां लोग समुद्र किनारे सुकून भरे पल बिताने के लिए जाते हैं। वैसे तो गोवा में ढेरों बीच हैं लेकिन, सबसे मशहूर पालोलेम बीच है, जो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यहां आपको चारों ओर कैफे और नारियल के पेड़ नजर आएंगे। यहां आप कयाकिंग, सुबह के वक्त योग और शाम में समुद्र किनारे टहल सकते हैं। अन्य बीच के मुकाबले गर्मियों में यहां भीड़ थोड़ी कम होती है।

3- गोकर्ण बीच, कर्नाटक

दक्षिण भारत में भी कई समुद्री तट हैं जो अपने प्राकृतिक नजारों और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें से एक कर्नाटक का गोकर्ण बीच है। यहां आपको शांत और सुकून भरा माहौल मिलेगा। सुबह और शाम के वक्त आप रेत पर नंगे पैर सैर कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में यहां पर समुद्र का पानी ज्यादा साफ दिखाई देता है।

4- वर्कला बीच, केरल

केरल का वर्कला बीच अपनी लाल चट्टानों और प्राकृतिक झरनों के लिए मशहूर है। यहां ऊंची चट्टानों पर बने कैफे से समुद्र का शानदार नजारा दिखाई देता है। सुबह और शाम के वक्त यहां पर ठंडी हवाओं के बीच सुकून के पल बिता सकते हैं। यहां से सनराइज और सनसेट का शानदार नजारा देखने को मिलता है।

5- तारकर्ली बीच, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र का तारकर्ली बीच स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और रंग-बिरंगी समुद्री जीवों के करीब से देखने के लिए प्रसिद्ध है। यहां पानी काफी साफ रहता है, जिसके चलते आप अंदर तक देख सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप यहां अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा सकते हैं।

6- मरीना बीच, चेन्नई

समर वेकेशन के लिए आप चेन्नई के मरीना बीच भी जा सकते हैं। यहां शाम की सैर, घुड़सवारी और स्ट्रीट फूड काफी मशहूर है। सुबह के वक्त शांत और ठंडी समुद्री हवाओं के बीच बैठकर कुछ देर सुकून के पल बिता सकते हैं।

7- अगत्ती द्वीप, लक्षद्वीप

भारत के सबसे साफ-सुथरे और खूबसूरत द्वीपीय समुद्र तटों में से एक अगत्ती बीच भी है। यहां की लैगून, कोरल रीफ और साफ पानी इसे बेहद खास बनाते हैं। फैमिली संग यहां भी समर वेकेशन मनाने जा सकते हैं। यहां पर एक से बढ़कर एक लग्जरी रिसॉर्ट हैं। साथ ही आप स्नॉर्कलिंग और कयाकिंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं।

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