Weekend Trip With Friends: हर साल अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इस बार यह खास दिन 2 अगस्त को पड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाने का यह बेहतरीन मौका हो सकता है। अगर आप दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, तो 500 किमी की दूरी प अंदर स्थित कुछ जगहों का रुख कर सकते हैं। यहां दोस्तों के साथ प्रकृति के बीच सुकून भरे पल बिता सकते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं और अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। आइए जानते हैं इन बेहतरीन जगहों के बारे में।

ऋषिकेश

एडवेंचर के शौकीन ऋषिकेश जाने का प्लान कर सकते हैं। यहां पर आप रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग और गंगा आरती का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। ग्रुप में दोस्तों के साथ इस जगह पर जाना यादगार साबित हो सकता है। मानसून के समय यहां जाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें।

मसूरी

वीकेंड पर छोटी-सी ट्रिप के लिए मसूरी एक बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। यह दिल्ली से करीब 290 किमी दूर है। प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने के लिए मसूरी में दोस्तों के साथ स्कूटी पर कई सारी जगहों को एक्सप्लोर किया जा सकता है।

नीमराना

नीमराना किले की वजह से मशहूर यह जगह दिल्ली के पास वीकेंड मनाने के लिए बेहतरीन है। दोस्तों के साथ समय बिताने और मौज-मस्ती के लिए इस खूबसूरत जगह का रुख कर सकते हैं। यहां पर आप रोड ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। यह दिल्ली से करीब 120 किमी दूर स्थित है।

जयपुर

राजस्थान की राजधानी जयपुर दिल्ली से शॉर्ट ट्रिप के लिए बेहतरीन जगह मानी जाती है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आमेर किला, सिटी पैलेस और नाहरगढ़ किला जैसी जगहों पर जा सकते हैं।

आगरा

आगरा में ताजमहल, आगरा किला, मेहताब बाग और फतेहपुर सीकरी जैसी शानदार जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीकेंड ट्रिप के लिए आगरा बेहतरीन जगह है जहां आप करीब 3-4 घंटे में पहुंच सकते हैं।

नैनीताल

नैनीताल में बोटिंग, रोपवे राइड और व्यू पॉइंट पर आकर्षक नजारों का आनंद लिया जा सकता है। दिल्ली से करीब 300 किमी की दूरी पर स्थित यह जगह उत्तराखंड की खूबसूरत जगहों में शामिल है।

मनाली

पहाड़ी जगहों पर घूमना पसंद करते हैं, तो दिल्ली से करीब 500 किमी की दूरी पर स्थित मनाली घूमने का प्लान कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से मनाली रोड ट्रिप करते हैं, तो करीब 10-12 घंटे में पहुंच सकते हैं।

लैंसडाउन

उत्तराखंड का लैंसडाउन शांत और खूबसूरत जगहों में शामिल है, जहां पर दोस्तों के साथ यादगार पल बिताए जा सकते हैं। घने जंगल, शानदार व्यू पॉइंट और सुहावना मौसम इस जगह को वीकेंड ट्रिप के लिए बेहतरीन बनाता है। यह दिल्ली से करीब 260 किमी की दूरी पर है।

कसौल

दोस्तों के साथ बैग पैक करके आप खूबसूरत वादियों की सैर करना चाहते हैं, तो कसौल जा सकते हैं। पहाड़ों के आकर्षक नजारे, हरे-भरे जंगल और प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो यहां जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। यह दिल्ली से करीब 480 किमी की दूरी पर है।

हरिद्वार

हर की पौड़ी पर गंगा आरती का आनंद लेने के लिए हरिद्वार बहुत शानदार जगह है। वीकेंड पर दोस्तों के साथ इस खूबसूरत और धार्मिक जगह पर घूमने का प्लान कर सकते हैं। 1-2 दिन की ट्रिप के लिए हरिद्वार बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह दिल्ली से लगभग 220 किमी की दूरी स्थित है।