शहरों में रहने वाले लोग रोजाना के शोर-शराबे, ट्रैफिक और भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल से परेशान हो जाता हैं। यही वजह है कि हम छुट्टियों के लिए ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं, जहां शांति, सुकून और हरियाली हो। प्रकृति से जुड़ी जगहें अक्सर मन को सुकून देती हैं और तनाव को दूर रखने में मदद करती हैं। कैसा हो अगर हमें सुबह उठकर पेड़-पौधे, पक्षियों की आवाज, ऊंचे पहाड़ और हल्की ठंड महसूस हो। अगर आप ऐसा ही अहसास करना चाहते हैं, तो रत्नागिरी जाने का प्लान कर सकते हैं।

महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में बसा रत्नागिरी तटीय क्षेत्र है। हालांकि यह जगह हापुस आम की वजह से दुनियाभर में प्रसिद्ध है। समुद्र तट, हरे-भरे पहाड़, किलों और आध्यात्मिक स्थलों को देखना चाहते हैं, तो यह जगह बेहतरीन साबित हो सकती है। अभी यहां का मौसम काफी सुहावना होता है और कई सारी जगहों को सुकून से एक्सप्लोर कर सकते हैं।

रत्नागिरी की खासियत

कुछ लोगों को घूमने के लिए शांत जगह पसंद आती है। अगर आप महाराष्ट्र में घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो रत्नागिरी को चुन सकते हैं। समुद्र तट, ऐतिहासिक किले और आध्यात्मिक स्थल इस जगह की खासियत है। अरब सागर और सह्याद्रि पहाड़ियों के बीच बसी यह जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है।

घूमने की जगहें

रत्नागिरी के दक्षिणी हिस्से में गणेशघुले बीच है, जो सफेद रेत और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह बहुत अच्छी रहेगी। पार्टनर के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो यहां तक की राइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आरे वारे बीच जा सकते हैं। यह दो बेहद शांत समुद्र तट हैं, जो आरे और वारे गांव के पास मौजूद एक ही पहाड़ के दो अलग-अलग हिस्सों पर बसे हैं। यहां पर आपको खूबसूरत और शांत वातावरण मिलेगा।

इतिहास और वास्तुकला में दिलचस्पी है, तो थिबॉ पैलेस जा सकते हैं। यह महल म्यूजियम में बदल चुका है, जिसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर कलाकृतियां रखी हैं। इसके पास मौजूद थिबॉ पॉइंट से शहर का आकर्षक नजारा देखा जा सकता है। जयगढ़ किला भी रत्नागिरी में घूमने की प्रमुख जगह है। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। हालांकि अब यह किला खंडहर में बदल चुका है।

पहुंचने का तरीका

रत्नागिरी रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहां मुंबई, पुणे और गोवा से सीधी ट्रेनें मिल जाएंगी। यहां का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रत्नागिरी है, जो कोंकण के प्रमुख स्टेशनों में से एक है। आप यहां पर फ्लाइट के जरिए भी पहुंच सकते हैं। जहां से बस या टैक्सी करके आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर रोड ट्रिप भी कर सकते हैं।

रत्नागिरी घूमने का बेस्ट समय

छुट्टियों में सुकून से समय बिताना चाहते हैं, तो अक्टूबर से मार्च के बीच का समय रत्नागिरी घूमने के लिए चुन सकते हैं। इस समय यहां का मौसम ठंडा और सुहावना होता है। हालांकि गर्मी के समय भी आप आ सकते हैं लेकिन उस समय काफी उमस होती है। वहीं बारिश के दौरान तेज हवाएं चलती हैं और रास्ते भी फिसलन भरे हो सकते हैं। सर्दियों की गुलाबी ठंड इस जगह को घूमने के लिए बेहतरीन बनाती है।