Dirang Travel Guide: आजकल घूमने के लिए ज्यादातर लोग ऐसी डेस्टिनेशन की तलाश में रहते हैं, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। यही वजह है इन जगहों पर ज्यादा भीड़भाड़ नहीं होती है और सुकून मिलता है। अगर आप भी इस तरह की जगह तलाश रहे हैं, तो भारत का उत्तर पूर्वी इलाका बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित दिरांग की। यह जगह प्राकृतिक खूबसूरती का अद्भुत नमूना पेश करती है। जहां आप अपनी अगली छुट्टी की प्लानिंग कर सकते हैं।

भागदौड़ से दूर किसी शांत जगह पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के दिरांग को ट्रैवल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। यहां पर घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगहें हैं, जिसे आप परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं।

दिरांग में घूमने की जगहें

दिरांग मठ

थुपसंग थैर्य लिंग मठ को आमतौर पर दिरांग मठ के नाम से जाना जाता है। यह दिरांग शहर में स्थित एक प्रमुख बौद्ध मंदिर और संस्थान है। इसका नाम दलाई लामा द्वारा दिया गया था। ऐतिहासिक तौर पर यह मठ तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। साल 1959 में यह भारत का हिस्सा बन गया। यही वजह है कि यहां पर आपको तिब्बती और बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसकी वास्तुकला में तिब्बती झलक देखी जा सकती है। यहां से आपको दिरांग घाटी के मनमोहक नजारे देखने को मिलेंगे। ऊंचाई पर बसे होने की वजह से इस जगह से आसपास के नजारे बहुत ही शानदार लगते हैं। दुनियाभर से पर्यटक यहां पर घूमने के लिए आते हैं। अगर आप दिरांग जा रहे हैं, तो इस जगह को ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें।

हॉट स्प्रिंग

हॉट स्प्रिंग एक प्राकृतिक झरना या गर्म पानी का सोर्स होता है, जिसमें जमीन से गर्म पानी सतह पर बाहर निकलता है। यह झरना पहाड़ी इलाके में स्थित है। यहां पर पहुंचने के लिए तवांग रोड से कुछ दूर नीचे की ओर उतरना पड़ता है। मान्यताओं के अनुसार यह थकान, दर्द और त्वचा संबंधी बीमारियों से राहत दे सकता है। यहां पर आप दिरांग मठ घूमने के बाद जा सकते हैं।

सांगती घाटी

दिरांग से करीब 7 किमी दूर सांगती घाटी बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस जगह के एक तरफ ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ नदी के आकर्षक नजारे देखने को मिलेंगे। यहां पर आप कई सारे सेब, कीवी और संतरे के बगीचे देखने को मिलेंगे। पहाड़ी नजारों का लुत्फ लेते हुए आप यहां शांति और सुकून से समय बिता सकते हैं। पार्टनर, परिवार या दोस्तों के साथ यहां पर घूमने का प्लान जरूर बनाएं। यहां पर रुकने की भी व्यवस्था मिल जाएगी।

मंडला टॉप

मंडला टॉप दिरांग से करीब 30 किमी दूर स्थित है। यहां पर 108 बौद्ध स्तूप हैं जिन्हें माने भी कहा जाता है। यहां से हिमालय की पहाड़ियों, बादलों और खूबसूरत वादियों के शानदार नजारे दिखाई देते हैं। शांति और सुकून से समय बिताने के लिए यह जगह बेहतरीन विकल्प हो सकती है।

दिरांग जाने का बेस्ट समय

अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित दिरांग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो यहां से जुड़ी जानकारी पहले से रखें। यहां घूमने का बेहतरीन समय अप्रैल से जून के बीच का माना जाता है। इसके अलावा अक्टूबर से नवंबर के बीच भी यहां घूमने का प्लान कर सकते हैं। इस दौरान आसमान साफ होता है और वातावरण भी सुहावना होता है।

दिरांग पहुंचने का तरीका

दिरांग सड़क मार्ग से जाना अच्छा तरीका हो सकता है क्योंकि हर मोड़ पर आपको खूबसूरत नजारों का आनंद लेने का मौका मिल सकता है। निजी वाहन, टैक्सी या बस से यहां पहुंच सकते हैं। दिरांग का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। गुवाहाटी या तेजपुर रेलवे स्टेशनों पहुंचकर टैक्सी या बस से दिरांग जा सकते हैं।