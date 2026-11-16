समुद्री किनारे, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ लेने के लिए अक्सर हम किसी ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं, जहां सुकून हो। अगर आप भी ऐसी ही जगह की तलाश रहे हैं, तो नवंबर से लेकर दिसंबर का समय कुछ जगहों को एक्सप्लोर करने का बेहतरीन माना जाता है। इसमें समुद्री इलाके शामिल हैं जहां पर पहाड़ी इलाकों की तुलना में ठंड कम पड़ती है। ऐसे में यहां घूमने का प्लान किया जा सकता है।

दरअसल हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार की, जो अपनी बीच लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इस जगह पर सिर्फ बीच ही नहीं बल्कि कई जगहों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। एडवेंचर एक्टिविटीज, म्यूजियम और ऐतिहासिक जगहों की सैर, लोकल फूड और बीच के किनारे बैठकर समय बिता सकते हैं।

खूबसूरत बीच और नेचर

यहां घूमने के लिए कई सारी जगह मौजूद हैं। अगर आपको इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकाल में रुचि है, तो उन जगहों पर जा सकते हैं जिनका जुड़ाव इतिहास से रहा है। सेलुलर जेल यहां घूमने की ऐतिहासिक जगह है, जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसका निर्माण 1896 में शुरु हुआ था और 1906 में यह बन गया था। इसका जुड़ाव इतिहास से है। यहां पर भारत के कई महान स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा गया था। आज के समय यह एक राष्ट्रीय स्मारक और पर्यटन स्थल है।

कॉर्बिन कोव बीच, रोस बीच, नॉर्थ वे आईलैंड, राधानगर बीच और भरतपुर बीच जा सकते हैं। पक्षी प्रमियों के लिए चिड़िया टापू घूमने की बेहतरीन जगह है। इसके अलावा नाव की सवारी के जरिए प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफाओं को देखने का रोमांच के लिए लाइमस्टोन केव जा सकते हैं। नील आईलैंड, काला पत्थर बीच, एलिफेंट बीच और नेचुरल ब्रिज भी जा सकते हैं।

एडवेंचर एक्टिविटीज के शौकीन

अगर आपको एडवेंचर करना पसंद है, तो यह जगह आपके लिए यादगार साबित हो सकती है। यहां पर आप दोस्तों या पार्टनर के साथ स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्किंग, सी वॉकिंग, पैरासेलिंग, कयाकिंग और जेट स्की कर सकते हैं। इन खेलों की अलग-अलग कीमतें हैं। आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार स्पोर्ट्स एक्टिविटी चुन सकते हैं।

पहुंचने का तरीका

अंडमान-निकोबार पहुंचने के लिए आपको फ्लाइट से पोर्ट ब्लेयर आना होगा। चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता से यहां की फ्लाइट कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। इसके अलावा आप समुद्री मार्ग से भी यहां पहुंच सकते हैं। इसके लिए चेन्नई, कोलकाता और विशाखापत्तनम से सरकारी जहाज पोर्ट ब्लेयर के लिए जाते हैं। बता दें कि जहाज सीमित फेरी लगाते हैं, इसीलिए टिकट पहले से ही बुक कर लें।