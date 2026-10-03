Durga Puja Outfit Ideas: दुर्गा पूजा में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इस मौके पर महिलाएं अपने लुक को लेकर कई दिनों पहले से ही तैयारी करने लगती हैं। ट्रेडिशनल आउटफिट से लेकर ज्वेलरी तक, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। अगर आप इस अवसर पर अपनी आउटफिट को लेकर कंफ्यूज हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस साल दुर्गा पूजा की शुरुआत महाषष्ठी यानी 16 अक्टूबर 2026 से हो रही है। इसका समापन 20 अक्टूबर 2026 को विजय दशमी पर होगा। इस मौके पर जगह-जगह दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं।

इस खास मौके पर ट्रेडिशनल आउटफिट को पहले से प्लान कर सकती हैं। जिससे आपको आखिरी समय पर परेशानी नहीं होगी। इसके लिए यहां दिए गए आउटफिट से आप आइडिया ले सकती हैं।

रेड साड़ी लुक

दुर्गा पूजा पर पारंपरिक और क्लासिक लुक के लिए रेड साड़ी लुक अपना सकती हैं। लाल साड़ी के साथ व्हाइट पफ स्लीव्स ब्लाउज को पेयर कर सकती हैं। साथ में चूड़ियों और बन हेयर स्टाइल अपना सकती हैं। बालों को खूबसूरत लुक देने के लिए गजरा जरूर लगाएं। यह लुक काफी आकर्षक और खूबसूरत लगेगा।

अनारकली सूट

दुर्गा पूजा के लिए साड़ी या लहंगा लुक नहीं अपनाना चाहती हैं, तो अनारकली सूट पहन सकती हैं। यह दिखने में रॉयल और क्लासी लगता है। इसके साथ ज्वेलरी या सिर्फ झुमके लुक को आकर्षक और स्टाइलिश बना सकते हैं। लुक को एलिगेंट बनाने के लिए हील्स कैरी कर सकती हैं।

इंडो वेस्टर्न लुक

अगर आप कुछ अलग और यूनिक लुक चाहती हैं, तो इंडो वेस्टर्न आउटफिट पहन सकती हैं। इसके लिए ब्लैक स्कर्ट को रेड कलर के दुपट्टे के साथ पेयर कर सकती हैं। यह लुक दुर्गा पूजा के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी को पेयर कर सकती हैं।

कुर्ता प्लाजो सेट

अगर आप लुक को सिंपल और एलिगेंट रखना चाहती हैं, तो कुर्ता और प्लाजो सेट पेयर कर सकती हैं। पेस्टल शेड्स या फ्लोरल डिजाइन कुर्ती को प्लाजो के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और जूतियों को पहन सकती हैं। साथ में बालों को हल्का कर्ल कर सकती हैं। दुर्गा पूजा के दौरान यह लुक आरामदायक और खूबसूरत लग सकता है।

को-ऑर्ड सेट

दुर्गा पूजा पंडाल में काफी भीड़ होती है और ऐसे में स्टाइलिश से ज्यादा आरामदायक आउटफिट पहनना बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके लिए को ऑर्ड सेट अच्छा रहेगा। मैरून रंग के को-ऑर्ड सेट लुक को आकर्षक और हटके दिखाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आप अपनी पसंद के रंग की आउटफिट भी चुन सकती हैं।