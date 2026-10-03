दिल्ली से कुछ समय का ब्रेक लेना चाहते हैं, तो हर बार इसके लिए लंबी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बाइक है, तो राजधानी से करीब 300 किमी के दायरे में कई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीकेंड पर आसानी से यहां पहुंचकर समय बिता सकते हैं। यहां पर दिल्ली के आसपास की ऐसी ही कुछ जगह बताई गई हैं, जहां पर आप अपनी बाइक से जा सकते हैं।

निकलने से पहले मौसम, सड़क की हालत और ट्रैफिक से जुड़ी पाबंदी के बारे में पता कर लें। सही राइडिंग गियर पहनें, लंबी राइड के दौरान बीच-बीच में ब्रेक लें। देर रात को जल्दबाजी में वापस आने की बजाय सफर की प्लानिंग सही से करें।

दमादमा झील और सोहना (लगभग 60–70 किमी)

अगर आपको रोड पर वीकेंड का ज्यादातर समय बिताना है, तो सोहना-दमादमा आसान विकल्प हो सकता है। दमादमा झील पहुंचकर आप कुछ ही घंटों में वापस लौट सकते हैं। अगर आप शांति से समय बिताना चाहते हैं, तो एक रात रुकने का प्लान कर सकते हैं।

राइडिंग का लगभग समय: 1.5- 2 घंटे

खासियत: छोटी ट्रिप के लिए बेहतरीन जगह

नीमराना (लगभग 120 किमी)

दिल्ली से नीमराना मोटरसाइकिल से आसानी से पहुंच सकते हैं। यह शहर आपको शांति और सुकून का अहसास करा सकता है। यहां मुख्य आकर्षण ऐतिहासिक नीमराना किला है। साथ ही आसपास के इलाकों को भी बाइक से घूम सकते हैं।

राइडिंग का लगभग समय: 2- 3 घंटे

खासियत: हेरिटेज और भागदौड़ भरी जिंदगी से एक दिन का ब्रेक

मथुरा-वृंदावन (लगभग 150- 165 किमी)

वीकेंड राइड के लिए मथुरा-वृंदावन को चुन सकते हैं। यहां के मंदिर, घाट, बाजार और स्थानीय खाने का मजा ले सकते हैं। अगर आप एक रात रुकने का प्लान कर रहे हैं, तो दूसरे दिन आराम से घूम सकते हैं।

राइडिंग का लगभग समय: 3- 4 घंटे

खासियत: मंदिर, खाना और कल्चरल ब्रेक

अलवर (लगभग 165- 175 किमी)

दिल्ली से बहुत लंबी यात्रा किए बिना अलवर आपको राजस्थान का अनुभव कराएगा। यहां बाला किला और सिली पैलेस घूम सकते हैं। इसके अलावा आसपास की जगहों पर भी जा सकते हैं। एक रात के लिए मोटरसाइकिल से ट्रिप कर रहे हैं, तो रास्ते के खूबसूरत नजारों को भी लुत्फ लें।

राइडिंग का लगभग समय: 3- 4 घंटे

खासियत: किले, पैलेस और राजस्थान रोड ट्रिप

भरतपुर (लगभग 175- 200 किमी)

दिल्ली से भरतपुर की लंबी यात्रा आसानी से की जा सकती है। यहां पर केवलादेव नेशनल पार्क मुख्य आकर्षक है। यह जगह खास तौर पर वीकेंड पर बर्डवॉचिंग और प्रकृति का आनंद लेने के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा पास में मौजूद दीग भी जा सकते हैं।

राइडिंग का लगभग समय: 3.5- 4.5 घंटे

खासियत: पक्षी और प्रकृति

हरिद्वार (लगभग 195-210 किमी)

दिल्ली से रातभर बाइक चलाते हुए सीधा हरिद्वार पहुंच सकते हैं। यहां पर घाट, मंदिर और गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। एक रात की छुट्टी के लिए यह जगह सही रहेगी। हालांकि ट्रैफिक और आपके चुने हुए रास्ते से सफर पर असर पड़ सकता है।

राइडिंग का लगभग समय: 4-5 घंटे

खासियत: धार्मिक यात्रा और नदी किनारे समय बिताने का मौका

सरिस्का ( लगभग 220–240 किमी)

रोड ट्रिप के साथ प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो सरिस्का बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। यह रास्ता आपको राजस्थान और अरावली के नजारों की ओर ले जाता है। यहां पहुंचने पर टाइगर रिजर्व में घूमने फिरने के लिए भी समय मिल सकता है।

राइडिंग का लगभग समय: 4-5 घंटे

खासियत: वाइल्डलाइफ और अरावली हिल्स

आगरा (लगभग 220–230 किमी)

आगरा बाइक ट्रिप के लिए एक बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। एक रात के प्लान में आप यहां पर ताजमहल और आगरा का किला एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही पास मुगल काल की दूसरी जगहों पर भी घूम सकते हैं।

राइडिंग का लगभग समय: 4-5 घंटे

खासियत: हेरिटेज वीकेंड

ऋषिकेश (लगभग 230–250 किमी)

ऋषिकेश वीकेंड पर घूमने की बेहतरीन जगहों में से एक है। यहां पर पहुंचकर आप गंगा किनारे समय बिता सकते हैं, कैफे एक्सप्लोर कर सकते हैं और आश्रम या एडवेंचर एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। अगर आप बाइक से जा रहे हैं, तो प्लानिंग करके जाएं। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस समेत एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे पर दो पहिया वाहनों की मनाही है। इसलिए निकलने से पहले यह जरूर देख लें कि आपके चुने हुए रूट पर मोटरसाइकल ले जाने की अनुमति है या नहीं।

राइडिंग का लगभग समय: 5 -6 घंटे

खासियत:दो रातों के लिए रोड ट्रिप

जयपुर ( लगभग 270–290 किमी)

जयपुर दिल्ली से करीब 300 किमी की दूरी पर स्थित है। जल्दबाजी में घूमने की बजाय यहां पर दो रात के लिए वीकेंड ट्रिप प्लान की जा सकती है। यहां पहुंचकर आप किलों और महलों को देख सकते हैं। पुराने शहर में घूम सकते हैं, बाजार और राजस्थानी खाने का आनंद ले सकते हैं।

राइडिंग का लगभग समय: 5 -6 घंटे

खासियत: हाइवे पर लंबी राइड, खाना और हेरिटेज