अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं और जुलाई-अगस्त में कोई ट्रिप प्लान करने का सोच रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है। अक्सर आप ये तो गूगल पर सर्च करते होंगे कि गर्मी में घूमने कहां जाएं लेकिन क्या आपने कभी ये सर्च किया है कि गर्मी में घूमने कहां न जाएं? अगर नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की कुछ ऐसी जगहें भी जहां भूलकर भी गर्मी में जाने का प्लान नहीं बनाना चाहिए।

यहां का मौसम आपकी पूरी ट्रिप बिगाड़ सकता है। जुलाई आधी से निकल चुकी है और देश के कई हिस्सों में मानसून पहुंच गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह मौसम सुहावना हो गया है। अभी भी भारत के कई शहर ऐसे हैं जहां गर्मी और उमस से लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में अगर आप इन दिनों ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो सिर्फ जगह देखकर टिकट बुक न करें। पहले वहां का मौसम जरूर चेक कर लें।

जैसलमेर, राजस्थान

जैसलमेर अपनी हवेलियों, किले और रेगिस्तान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन जुलाई में भी यहां दिन के समय तेज धूप और गर्मी परेशान कर सकती है। यहां तापमान 40 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर भी चला जाता है।

जानिए क्यों न जाएं?

दोपहर में तेज धूप की वजह से बाहर घूमना मुश्किल हो सकता है।

सैम सैंड ड्यून्स में सफारी का मजा कम हो सकता है।

किला और आसपास की जगह पैदल घूमना काफी थका सकता है।

शरीर में पानी की कमी और हीट स्ट्रोक का खतरा बना रहता है।

घूमने का सही समय: अक्टूबर से फरवरी।

वाराणसी, उत्तर प्रदेश

वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा आरती, गंगा घाट और पुराने शहर के माहौल के लिए प्रसिद्ध है। इस समय यहां गर्मी और उमस काफी परेशान कर सकती हैं।

क्यों न जाएं?

गर्मी और नमी की वजह से जल्दी थकान महसूस हो सकती है।

तंग गलियों में पैदल घूमना मुश्किल हो सकता है।

गंगा किनारे दिन में ज्यादा देर रुकना असहज लग सकता है।

लगातार पसीना आने से परेशानी बढ़ सकती है।

घूमने का सही समय: अक्टूबर से मार्च।

चेन्नई, तमिलनाडु

चेन्नई प्राचीन मंदिरों और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यहां का मरीना बीच काफी फेमस है। लेकिन इस समय सिर्फ गर्मी ही नहीं, बल्कि नमी भी काफी ज्यादा रहती है।

क्यों न जाएं?

तेज धूप और उमस मिलकर मौसम को और मुश्किल बना देते हैं।

मरीना बीच जैसी जगहों पर ज्यादा देर रुकना आसान नहीं होता।

लगातार पसीना आने से जल्दी थकान हो सकती है।

घूमने का सही समय: दिसंबर से फरवरी।

कच्छ का रण, गुजरात

कच्छ का रण सर्दियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन इस समय यहां घूमने का अनुभव उतना अच्छा नहीं रहता। इसलिए जुलाई-अगस्त में यहां जाने का प्लान न बनाएं।

क्यों न जाएं?

दिन में तेज धूप काफी परेशान कर सकती है।

खुला इलाका होने की वजह से गर्मी ज्यादा महसूस होती है।

रण उत्सव भी इस समय नहीं होता।

दिन में घूमना थकाने वाला हो सकता है।

घूमने का सही समय: नवंबर से फरवरी।

दिल्ली

दिल्ली घूमने, खाने और इतिहास से जुड़ी चीजें देखने वालों के लिए शानदार शहर है। लेकिन जुलाई में भी यहां कई बार गर्मी और उमस लोगों को परेशान करती है।

क्यों न जाएं?

धूप और उमस की वजह से ज्यादा देर बाहर रहना मुश्किल हो सकता है।

इंडिया गेट, लाल किला और दूसरी जगहों पर दिनभर घूमना थका सकता है।

बारिश के बाद उमस और बढ़ जाती है।

गर्मी के साथ धूल और प्रदूषण भी परेशानी बढ़ा सकते हैं।

घूमने का सही समय: नवंबर से फरवरी।

अगर इस समय घूमने जाना है, तो इन जगहों को चुन सकते हैं

शिमला – ठंडी हवा, देवदार के जंगल और खूबसूरत नजारे।

मनाली – पहाड़, एडवेंचर और शानदार मौसम।

औली – हिमालय के खूबसूरत नजारे और सुकून।

मुन्नार – चाय के बागान और हरियाली।

कूर्ग – कॉफी के बागान, झरने और प्राकृतिक खूबसूरती।

तवांग – बर्फ से ढके पहाड़ और शांत माहौल।

हर जगह घूमने का अपना सही मौसम होता है। इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो देखकर ट्रिप प्लान न करें। जहां जा रहे हैं, वहां का मौसम पहले जरूर देख लें।