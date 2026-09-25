पितृ पक्ष 26 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। ऐसे में घर में साफ-सफाई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जल्दबाजी में कई बार कुछ जगह न चाहते हुए भी नजरअंदाज कर दी जाती हैं। पूजा की जगह से लेकर मुख्य दरवाजे और रसोई तक, जानिए पितृ पक्ष से पहले घर की सफाई करते समय किन हिस्सों को भूलना नहीं चाहिए।

पूजा घर और पूजा की जगह

पितृ पक्ष शुरू होने से सबसे पहले पूजा घर और पूजा स्थल की कर लें। धूल, जाले और जमा हुई गंदगी सही से साफ कर लें। पूजा की चौकी, दीपक रखने की जगह और आसपास की जगह को भी साफ करें। धार्मिक परंपराओं में श्राद्ध या तर्पण के लिए स्वच्छ और शांत जगह का जिक्र देखने को मिलता है।

मुख्य दरवाजा और उसके आसपास

मुख्य दरवाजे के आसपास अगर धूल, मिट्टी और जाले जमा हो गए हैं तो उन्हें भी साफ कर लें। सफाई करते समय दरवाजे, चौखट और उसके आसपास के हिस्से को नजरअंदाज न करें।

रसोई

श्राद्ध के दौरान कई घरों में सात्विक भोजन बनता है। ऐसे में भोजन तैयार करने वाली जगह की साफ-सफाई का विशेष ध्यान दें। इसलिए गैस के आसपास की चिकनाई, सिंक, स्लैब और उन जगहों को पहले ही साफ कर लेना चाहिए।

घर के कोने और जालों वाली जगहें

छत के कोने, पंखे के ऊपर, अलमारी के पीछे और फर्नीचर के नीचे जैसी जगहों पर सफाई अक्सर टल जाती है। पितृ पक्ष से पहले की घर की सफाई में इन जगहों को भी शामिल किया जा सकता है।

आंगन/बालकनी और पौधों के आसपास

अगर घर में आंगन, बालकनी या पौधों की जगह है तो सूखे पत्ते, मिट्टी और अनावश्यक सामान हटा दें। कुछ परंपराओं में पितृ पक्ष शुरू होने से पहले सूखे पौधों की सफाई का भी जिक्र देखने को मिलता है।