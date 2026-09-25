Pitru paksha me kya banta hai: इस साल पितृ पक्ष 26 सितंबर से हो रहे हैं। यह 10 अक्टूबर, शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या के साथ समाप्त होंगे। इस दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान किया जाता है। पितृ पक्ष में जब घर में श्राद्ध का खाना बनता है, तो कई परिवार आज भी कुछ पारंपरिक चीजें जरूर बनाते हैं।

इनमें खीर-पूड़ी से लेकर चावल और तिल तक की चीजें शामिल होती हैं। इन चीजों का पितृ कर्म से खास संबंध बताया जाता है। हालांकि हर जगह की परंपरा एक जैसी नहीं होती। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में, जिन्हें अलग-अलग परंपराओं में श्राद्ध के दौरान बनाया या अर्पित किया जाता है।

खीर

पितृ पक्ष के श्राद्ध भोजन में कई जगहों पर चावल, दूध और चीनी से खीर बनती है। कई परिवार श्राद्ध के भोजन में इसे शामिल करते हैं। इसे सात्विक भोजन का हिस्सा माना जाता है। कई जगह खीर से पितरों को भोग लगाने की परंपरा भी है। खास बात यह है कि खीर सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि पारंपरिक श्राद्ध भोजन में शामिल की जानी वाली जरूरी चीजों में से एक है।

चावल

चावल का पितृ कर्म से खास संबंध बताया जाता है। पिंडदान में चावल से पिंड बनाने की परंपरा कई हिंदू रीति-रिवाजों में मिलती है। यही वजह है कि श्राद्ध के भोजन और पितरों को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में भी चावल को जगह दी जाती है। हालांकि इसे लेकर रीति-रिवाज अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में अलग हो सकते हैं।

काले तिल

पितृ पक्ष में काले तिल का इस्तेमाल खास तौर पर तर्पण से जुड़ी परंपराओं में मिलता है। जल में तिल डालकर तर्पण करने की धार्मिक परंपरा है। पिंडदान और दूसरे पितृ कर्मों में भी तिल का इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक मान्यता में इसे पितरों से जुड़े कर्मकांड की जरूरी चीज मानी जाती है।

उड़द दाल

श्राद्ध के भोजन में उड़द दाल का इस्तेमाल भी कुछ क्षेत्रों और परिवारों की परंपरा में मिलता है। इससे दाल, बड़े या कई अन्य चीजें बनाई जाती हैं। हालांकि यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि हर परिवार में श्राद्ध के भोजन में उड़द दाल शामिल हो, ऐसा जरूरी नहीं है।

पूड़ी

खीर-पूड़ी और साधारण सब्जी वाला भोजन उत्तर भारत के कई घरों में श्राद्ध के दौरान बनाए जाने वाले पारंपरिक भोजन का हिस्सा रहा है। आमतौर पर इसे सादा और सात्विक तरीके से तैयार किया जाता है। कई परिवारों में श्राद्ध के दिन बनाए जाने वाले भोजन में तला-भुना या बहुत मसालेदार खाना कम रखा जाता है, हालांकि इसकी भी अपनी-अपनी पारिवारिक परंपराएं हैं।