इस आधुनिक जमाने में तकनीक ने लोगों का जीवन बदल दिया है। इसका असर रिश्तों पर भी पड़ा है। वर्तमान समय में कई ऐसे डेटिंग ऐप हैं, जहां लोग एक दूसरे को ऑनलाइन जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद किसी रेस्टोरेंट या किसी बेहतर जगह पर मिलने की पेशकश करते हैं। लेकिन अब इसमें भी कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कई सालों तक डेटिंग ऐप्स पर लगातार स्वाइप करने के बाद अब कई सिंगल लोग आमने-सामने मिलकर रिश्ते बनाने के लिए नए तरीके तलाश रहे हैं। इसी बीच ‘पिच-ए-फ्रेंड’ नाम का एक नया डेटिंग ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

क्या है नया डेटिंग ट्रेंड पिच-ए-फ्रेंड

‘पिच-ए-फ्रेंड’ ट्रेंड में दोस्त अपने सिंगल दोस्त के बारे में एक छोटा सा पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और उसे संभावित पार्टनर्स के सामने पेश करते हैं। इसमें हास्य, दिलचस्प किस्सों और दोस्त की खूबियों को शामिल किया जाता है, ताकि लोग सिर्फ ऑनलाइन प्रोफाइल देखकर नहीं, बल्कि भरोसेमंद लोगों की सिफारिश के आधार पर एक-दूसरे को जान सकें। इसका तरीका भी काफी आसान है और यह सिंगल्स मीट-अप से थोड़ा अलग है। इसमें दोस्त मंच पर आकर 3 से 5 मिनट का प्रेजेंटेशन देते हैं और बताते हैं कि उनका दोस्त या दोस्ती करने लायक व्यक्ति क्यों है। कुल मिलाकर अपने सिंगल दोस्त की खूबियों के बारे में बताया जाता है। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोग आपस में बातचीत करते हैं और जिस व्यक्ति की प्रस्तुति उन्हें पसंद आती है, उससे मिलकर बातचीत शुरू कर सकते हैं। यह थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन आज के समय में ये युवाओं के बीच धीरे-धीरे ट्रेंड बनता जा रहा है।

सबसे अधिक कहां है प्रचलित

द न्यूज एंड ऑब्जर्बर की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह ट्रेंड अब 30 से अधिक अमेरिकी राज्यों के 50 से ज्यादा शहरों और 10 देशों तक फैल चुका है। ऐसे कार्यक्रम अक्सर ब्रुअरी और बार में आयोजित किए जाते हैं। इस ट्रेंड को पसंद करने वाले लोगों का मानना है कि दोस्त के साथ ऐसे कार्यक्रम में आने और पहले किसी के स्वभाव व व्यक्तित्व के बारे में जान लेने से डेटिंग का दबाव कम हो जाता है और लोगों के बीच सहज तरीके से बातचीत शुरू हो पाती है।

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इन आयोजनों की बढ़ती लोकप्रियता यह भी दिखाती है कि अब कई लोग ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स से ऊब चुके हैं। द गार्डियन में प्रकाशित और 2024 ऑफकॉम की रिपोर्ट के अनुसार, 10 सबसे लोकप्रिय डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में एक साल के भीतर 16 प्रतिशत की गिरावट आई है। जैसे-जैसे यह ट्रेंड दुनिया के अलग-अलग देशों में फैल रहा है, वैसे-वैसे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या दोस्तों के जरिए होने वाली मुलाकातें डेटिंग ऐप्स की तुलना में बेहतर और अधिक भरोसेमंद विकल्प बन सकती हैं।

डेटिंग ऐप्स से क्यों परेशान हैं लोग

इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने द आंसर रूम की लाइसेंस प्राप्त रिहैबिलिटेशन काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट सोनल खंगारोट से बातचीत की तो उन्होंने बताया, “कई लोग डेटिंग ऐप्स से इसलिए थक चुके हैं क्योंकि लगातार स्वाइप करना एक समय के बाद उबाऊ, औपचारिक और मानसिक रूप से थकाने वाला लगने लगता है। लोग बातचीत में काफी समय लगाते हैं, लेकिन अक्सर उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। कई बार सामने वाला अचानक बात करना बंद कर देता है, लोगों की मंशा साफ नहीं होती और खुद को परफेक्ट दिखाने का दबाव भी बना रहता है। दक्षिण एशिया के लोगों के लिए इसमें परिवार की उम्मीदें, सुरक्षा की चिंता और यह समझना कि सामने वाला गंभीर रिश्ता चाहता है या सिर्फ कैजुअल डेटिंग, जैसी चुनौतियां भी जुड़ जाती हैं।” उनका मानना है कि पिच-ए-फ्रेंड जैसे दोस्त की मदद से होने वाले आमने-सामने के कार्यक्रम कुछ लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

इसके आगे वह कहती हैं कि, “जब कोई दोस्त किसी का परिचय कराता है, तो उसमें भरोसे और जिम्मेदारी की एक बुनियादी भावना होती है। समूह में मुलाकात होने से डेटिंग का दबाव भी कम महसूस होता है। साथ ही लोग सामने वाले का व्यवहार, हास्य, आत्मविश्वास और बातचीत करने का तरीका सीधे देख सकते हैं, जो सिर्फ फोटो और बायो से समझ पाना मुश्किल होता है। हालांकि ऐसे कार्यक्रम यहां तक नहीं करते कि दोनों एक-दूसरे के लिए सही हैं या नहीं, लेकिन ये लोगों को अधिक वास्तविक और स्वाभाविक तरीके से जुड़ने का मौका जरूर देते हैं।”

फायदे और चुनौतियां

फायदे

उनके अनुसार किसी भरोसेमंद दोस्त द्वारा कराया गया परिचय पहली छाप को अधिक वास्तविक बना सकता है। दोस्त अक्सर सिर्फ रूप-रंग की बजाय व्यक्ति की अच्छाइयों, जैसे उनकी ईमानदारी, हास्य भावना, भरोसेमंद स्वभाव और मूल्यों के बारे में बताते हैं। इससे लोग अधिक सहज तरीके से जुड़ पाते हैं। भारत जैसे देश में, जहां रिश्तों में सामाजिक दायरा अभी भी अहम भूमिका निभाता है, वहां किसी साझा दोस्त के जरिए मुलाकात होने से सुरक्षा और भरोसे की भावना भी बढ़ जाती है।

कुछ नुकसान भी हो सकते हैं

हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अगर दोस्त किसी की बहुत ज्यादा तारीफ कर दे, तो सामने वाले की उम्मीदें जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती हैं। इससे दोनों पर उस छवि पर खरा उतरने का दबाव बन सकता है। इसके अलावा अगर रिश्ता आगे नहीं बढ़ता, तो दोस्त खुद को जिम्मेदार महसूस कर सकते हैं और दोनों लोग भी अपने सामाजिक दायरे में असहजता से बचने के लिए खुलकर अपनी बात कहने से हिचक सकते हैं।

सबसे ज्यादा जरूरी क्या है

सोनल खंगारोट कहती हैं कि ऐसे कार्यक्रम सिर्फ बातचीत की शुरुआत करने का एक माध्यम हैं, न कि यह तय करने का तरीका कि दो लोग एक-दूसरे के लिए सही हैं या नहीं। एक स्वस्थ और मजबूत रिश्ता खुलकर बातचीत, समान सोच, आपसी सम्मान और एक-दूसरे को समय देकर अच्छी तरह समझने पर ही टिकता है, चाहे परिचय किसी भी तरीके से हुआ हो।

प्यार नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है

सोनल खंगारोट बताती हैं कि ऐसे कार्यक्रमों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका अंत सिर्फ प्रेम संबंध में होना जरूरी नहीं है। कई लोग यहां जीवनसाथी की तलाश में आते हैं, लेकिन उन्हें नए दोस्त, पेशेवर संपर्क या यह एहसास मिल जाता है कि उनकी तरह सोचने और महसूस करने वाले दूसरे लोग भी मौजूद हैं। वह आगे बताती हैं कि कई शोधों में यह पाया गया है कि लोगों से आमने-सामने मिलना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।

सोनल खंगारोट का मानना है कि, लोगों के साथ समय बिताने से अपनापन महसूस होता है, अकेलापन कम होता है, मूड बेहतर रहता है और मानसिक सहयोग मिलता है। ये सभी बातें मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। हालांकि, एक कार्यक्रम में अकेलापन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, लेकिन अगर लोग नियमित रूप से ऐसे समूहों और गतिविधियों में शामिल हों, जहां समान रुचि वाले लोग मिलते हों, तो वे बेहतर सामाजिक संबंध बना सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से हुई बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है।

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